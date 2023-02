Los ganaderos cumplimos

Que nadie lo dude, Fedegán cumple lo firmado. Los ganaderos le cumplimos al país, a pesar del abandono, la violencia y las narrativas que nos estigmatizan; por eso honraremos el Acuerdo de Tierras con el Gobierno.

Cumpliremos porque creemos en el derecho del campesino a la tierra, y para que nadie, nunca más, se refiera a nosotros como terratenientes en contra de tan legítimo derecho; un estigma injusto con más de 600.000 ganaderos, muchos en condición de pobreza.

Repasemos la distribución de tierras desde la Ley 135 de 1961, en 60 años de reforma agraria, con solo 1.749.905 hectáreas adjudicadas, de las cuales más de la mitad pasó a otras manos y las restantes son minifundio improductivo, por su extensión de subsistencia y falta de condiciones competitivas (vías, riego, asistencia, crédito, educación, etc.), sinónimo de abandono estatal.

El primer reto es completar 3 millones, dentro del cual el acuerdo con Fedegán es solo una de las fuentes, aunque buscaremos llegar a la mayor oferta posible.

De hecho, hemos entregado a la ANT 502 ofertas por 300.000 has y cerca de 400 ganaderos las han presentado directamente, lo que permite estimar que, del total de 1,7 millones de has que el Ministerio ha recibido en ofertas, el mayor componente es ganadero.

Adicionalmente, a diciembre de 2022, la ANT reporta 2,2 millones de has en el Fondo de Tierras, en su mayoría baldíos, mas no necesariamente de tierra improductiva. La SAE, a junio de 2022, reportaba 100.000 has con propiedad extinguida y cerca de 340.000 en proceso, aunque más de 200.000 están “ocupadas irregularmente”, equivalentes a 4.542 predios embolatados mientras miles de campesinos reclaman una parcela.

Cuando hago estas sumas, pienso en las 800.000 has que, según Juan Camilo Restrepo, “poseían” las Farc solo en Caquetá, o en las que, bajo amenaza, “compraron” los paramilitares en el Caribe y el Magdalena Medio.

La disponibilidad de tierras, no parece ser el problema y el verdadero reto es entregarlas sin repetir el error de pensar que un título de propiedad redime la pobreza. El Gobierno ha anunciado que las entregarán con “proyectos productivos”, aunque deberían tener las “condiciones productivas” que los hagan viables.

Solo así se logrará la esencia del Acuerdo, la Integralidad, entendida como la acción articulada del Estado y la sociedad para proveer las condiciones que dignifiquen la vida del beneficiario y consoliden una Clase Media Rural que avance hacia la paz.

Comienzo tienen las cosas, pero, que nadie lo dude, los ganaderos cumplimos.