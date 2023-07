Los “contratiempos” de la paz

Un artículo sobre los 2 policías asesinados en El Zulia, presuntamente por el ELN, anotaba que el cese al fuego, acordado a partir del 3 de agosto, se cumplirá “siempre y cuando no surjan contratiempos”.

Así las cosas, la muerte de Renzo y Gersón es “contratiempo”, como la de Samir, el patrullero asesinado en Tibú, o el secuestro de la sargento Karina con sus hijos, al parecer por el ELN.

Habría querido escuchar a Nicolás Rodríguez negando esas autorías, pues hace días reiteraba el compromiso de acatar el cese “de manera sagrada, responsable y decidida”, pero si el ELN reivindica su responsabilidad con el argumento que, en el marco del Acuerdo, no de la justicia, pueden atacar a la Fuerza Pública sin consecuencias hasta el 3 de agosto, sería una macabra despedida y un mal mensaje a la sociedad.

Sin embargo, ese “legalismo” del ELN, que les permite asesinar y secuestrar hasta el último día, da algo de confianza hacia delante, pues reconocen que nunca han “firmado” un compromiso con gobierno alguno y cumplirán lo firmado.

Hablé de realismo porque la paz, como todas las categorías utópicas -la justicia y la equidad- nunca será total, pero, como en la canción de Milanés a su amada, puede “acercarse a lo que simplemente soñamos”: vivir la paz. Es hora del realismo, pero también de la grandeza, que inspiraron a Álvaro Gómez Hurtado en su “Acuerdo sobre lo fundamental”; llegó la hora de poner sobre la mesa lo que ofrece y exige el ELN, y lo que ofrecen y exigen el Gobierno y la sociedad.

Llegó la hora de generar condiciones para la participación de las comunidades y de los colombianos en la construcción de paz; de entender que sin un mínimo de seguridad -la seguridad total es también utopía-, la participación a la que el ELN le da tanta importancia no será posible; y pasa por no asesinar, no secuestrar, no extorsionar, porque la libertad es la esencia de la participación y no se puede participar bajo amenaza. Llegó la hora de asumir que secuestrar y extorsionar son también “contratiempos”.

Es momento de reconocer, en la mesa inclusive, que tras la inseguridad y la violencia está el narcotráfico, que destruye naturaleza y valores; que corrompe; el narcotráfico proveedor de las bandas que se toman ciudades y, por ese camino, amenazan ¡a nuestros hijos!, al futuro de Colombia, a niños y jóvenes enfrentados al riesgo del consumo.

Para encarar la difícil situación colombiana necesitamos realismo y grandeza; sin ellos, no lograremos acercarnos a una paz posible y seguiremos teniendo “contratiempos”.