12:00 AM Opinión

¡El territorio no puede ser de los bandidos!

Ahora ¿Para qué? Para recuperar el territorio. ¡El territorio no puede ser de los bandidos!; para construir un “Tejido Solidario de Protección” que sea muro de contención contra la delincuencia y derrote el miedo con solidaridad y colaboración con las autoridades, porque no hay peor consejero que el miedo, que trazó el camino de experiencias pasadas que el país no quiere volver a transitar. Y el gran para qué: la gente; para devolverle la paz y el bienestar.