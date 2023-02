El Orión V y la paz total

Las declaraciones del contralmirante Mattos, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, dejaron claro que el buque salió “limpio” de Cartagena y fue “contaminado” en aguas internacionales, presuntamente por el Clan del Golfo, a través de su estructura ¡Héroes del Caribe!, ¿leyeron bien?

Ya habíamos dejado claro que los ganaderos nada tienen que ver, pues venden sus animales “en finca” a un exportador que los entrega a bordo del buque (FOB), y desde ese momento, los riesgos y responsabilidades se trasladan al comprador.

Será la justicia, a partir de los testimonios de los capturados, la que establezca quiénes eran los dueños de la carga, que no era cualquier alijo.

El escándalo mediático es un libreto repetido en un país que perdió su capacidad de sorpresa. En 1976, el Gloria viajó al bicentenario de Estados Unidos con más de una tonelada. En 1996, el avión que iba a llevar a Samper a la ONU también estaba “contaminado”. En 1998, a un carguero de la FAC le encaletaron media tonelada, sin contar los minisubmarinos y “mulas”.

Los bananeros controlan por GPS los camiones y terminarán prohibiendo la parada hasta de ir al baño para que no los contaminen. Los floricultores siempre han lidiado con ese riesgo, que hoy amenaza a las exportaciones de ganado.

De qué sorprenderse, si tenemos más de 200.000 hectáreas de coca, el Gobierno erradicará solo 20.000 y legalizará cultivos de hasta 10 hectáreas. Los campesinos son víctimas, pero veremos parcelados cultivos mafiosos y seguiremos en el sinsentido jurídico de que se legaliza el pequeño cultivo, pero el campesino le vende a un narcotraficante, como se legaliza la dosis mínima, pero el consumidor le compra al microtraficante.

La sustitución es la táctica, dentro de la estrategia de recuperar el campo, pero no para lanzar al campesino a la pobreza, sino para sembrar productos con potencial o hacer ganadería rentable, y entonces hablamos de vías, riego, crédito, asistencia técnica y protección.

Si de enfocar esfuerzos y mostrar resultados se trata, ahí están los cinco municipios que suman el 33% de los cultivos, para usar herramientas como el Acuerdo con Fedegán para compra de tierras con asistencia técnica. Todo el campo debe ser recuperado, pero allí se debería empezar, convirtiéndolos en centros agrícolas y ganaderos.

Solo así se podrá empezar a quitarle tierra y, más importante, quitarle gente, campesinos al narcotráfico. Solo así el país podrá avanzar hacia la verdadera paz, que, no me cansaré de repetirlo, pasa por la recuperación económica y social del campo. No hay otro camino.

@jflafaurie