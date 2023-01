Vida cotidiana: 2023 año del perro

En esta primera columna del año deseo escribir sobre nuestra vida doméstica. Como cualquier familia de clase media, me fui unos días a las hermosas playas de Pozos Colorados; al caminar por sus orillas, pude ver más de cuarenta carpas y en todas ellas había un perro, o hasta dos, o tres.

¿En qué momento los seres humanos incorporamos masivamente este animalito en el corazón de nuestras familias? La ciencia nos dice que son seres sintientes; yo creo que también son inteligentes. Y más que muchas personas que he conocido.

Ellos descubrieron dos grandes debilidades humanas: biológicamente —más el hombre que la mujer— necesitamos dominar, que los otros sean sumisos, obedientes, leales; y también necesitamos sentir que alguien nos quiera incondicionalmente.

Los perros resuelven su vida sin necesidad de protestas sociales, ni odiando visceralmente al presidente de turno, ni esperando que el Gobierno les dé un subsidio. Ellos, mostrándole una sumisión absoluta al amo, moviendo su cola y ladrándole con alegría, tienen asegurado el techo y la comida de por vida. ¡Cuántos humanos quisiéramos esa estabilidad económica!

Pero también entre los perros hay clases sociales o pedigrí: si les toca un amo pudiente, no solo tendrán techo y comida, sino también veterinario, vacunas, viajes en avión y hasta clóset de ropas, juguetes y joyas, y todos los días un experto los pasea como dueños de las calles.

Estaba en mi carpa en la playa, cuando entró un perro y pegó una gran defecada. Lo miré fijamente y él me devolvió la mirada algo desafiante. Preferí dejar las cosas así, no por miedo al perro sino a su dueña.

Si algo me tiene molesto no son los animalitos sino sus cuidadores, que creen que su perro tiene derecho a todo, sin respetar el derecho de los demás. Cuántos perros muerden diariamente a personas y no pasa nada. Si un humano mordiera a un perro seguramente sería acusado de maltrato animal.

Psicológicamente me agradan más los gatos; son grandes cazadores, solo son leales a sus instintos, son pasionales, celosos —como yo—, y se comportan como cualquier esposo infiel: se pierden dos o tres días de su casa y vuelven como si nada hubiera pasado.

No critico al que le agrade tener un animal doméstico en su casa; lo que me preocupa es que, así como están llegando los perros y gatos al interior de la familia, en el mundo se está reduciendo el número de hijos. Ya hay países cuya población no crece sino que decrece, como diría nuestra ministra de Minas. Si a eso le sumamos un reciente estudio que estima que nuestros espermatozoides han disminuido un 50% su capacidad de fecundar, tendremos que aceptar la tendencia de que en la familia cada vez habrá menos niños y más animales domésticos. Además, con esta situación donde todo se mide económicamente, es más rentable un perro que un niño. Porque no hay que pagarle costosos colegios bilingües, ni enviarlo a la universidad, sumado a que los perros con cualquier cosa que tú les des siempre demuestran estar agradecidos; en cambio, los hijos están insatisfechos con lo que tú les provees y exigen siempre más y más.

Estimado lector, disculpe la liviandad de esta columna. Es que este año tengo como gran propósito aprender a “mamar gallo”.