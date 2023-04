Un matrimonio a la antigua

Este domingo cumplí, con Antonieta mi esposa, 50 años de casados. Fue un motivo para celebrar, ya que solo el seis por ciento de los que se casan llegan a esta meta.

¿Cómo construir un matrimonio feliz? No se puede generalizar porque cada unión es una historia única e irrepetible. El libreto de la vida que vamos construyendo siempre es original y el final, como toda buena historia, es impredecible.

En occidente damos mucho valor al amor. Casarse es sentirse enamorado. Como diría el viejo mito platónico: “Nacimos incompletos, cuando encontramos la otra mitad por fin somos una unidad”. Con el tiempo, el amor se va transformando en vínculos más estables de afecto y mayor intimidad, para unos; en cambio, para otros el amor se debilita, se desvanece algunas veces con indiferencia, otras con malos tratos que hacen inevitable la ruptura.

En América Latina el 90% de las personas se casan o se unen libremente. Aproximadamente siete de cada diez matrimonios se separan. Y ocho de cada diez separados se vuelven a casar.

En la sociedad cristiana nos educaron la sexualidad como un objetivo teológico; así, de nuestro comportamiento sexual dependía en gran medida la salvación del alma. Existiendo unas normas de vida interna de la pareja, la trascendencia se lograba en el interior del hogar, siendo buen esposo y buen padre. Esta idea ha perdido vigencia: hoy la mayoría busca su trascendencia tratando de acumular riquezas, y la unión de parejas obedece más a uniones consensuales que a normas legales o religiosas.

Me casé profundamente enamorado. Después de quince días de noviazgo sentí que no podía vivir sin ella, y como era muy hermosa y yo siempre fui maluco, sentía temor de perderla. Nuestra vida no fue fácil, pero la adversidad nos unió y nos hizo más fuertes. Ella me ha salvado la vida varias veces. Mi mayor aporte creo ha sido aceptar solemnemente que ella es la jefa de la familia. Cincuenta años después, los dos pasamos juntos mucho tiempo. Soy feliz con Antonieta y creo que ella también lo es conmigo.

Mirando nuestra historia, considero que lo más importante que hicimos fueron nuestros tres hijos. Nos sentimos orgullosos de ellos porque son buenas personas y nos han dado tres hermosas nietas y dos nietos maravillosos.

En estos cincuenta años el mundo ha cambiado radicalmente. Actualmente hay familias con parejas del mismo sexo, también matrimonios a distancia o matrimonios comunitarios. Hoy no hay un solo camino hacia la felicidad ni hay una sola forma de vivir la sexualidad. Ahora ya viejo concluyo que es el amor, y no la riqueza, lo que nos hace sentir que la vida vale la pena.

