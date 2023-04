El origen de la criminalidad

Los árboles no dejan ver el bosque, solía decirnos el filósofo Ortega y Gasset; con respecto a la crisis de seguridad que estamos viviendo, no la resolveremos con más legislación ni con más “populismo punitivo”, que pretende aumentar el tiempo de condena o dar más margen de libertad de acción a la policía, pues esas fórmulas han fracasado. Por lo que estamos viendo en la ciudad, el crimen organizado está siendo dirigido desde las cárceles.

Es indudable que un factor fundamental en la lucha contra el crimen, es tener una policía bien dirigida, bien capacitada y bien dotada de recursos; pero, de acuerdo a la metáfora de Ortega y Gasset, ella actúa sólo sobre los efectos. Lo que debemos incorporar en el análisis es la situación social del país. Un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación indicó que en Colombia hay alrededor de tres millones de jóvenes entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan; y ciudades de la región Caribe como Valledupar, Riohacha y Santa Marta muestran los más altos índices de jóvenes desocupados.

Es evidente que Colombia tiene atrasos importantes en términos de equidad social. Está probado que la mejor herramienta para lograr una sociedad más justa es la educación, porque el acceso a ella es lo que permite el acceso a otras oportunidades.

En Colombia, tres de cada diez personas en edad escolar no asisten a establecimientos educativos, y aproximadamente la mitad de los estudiantes que ingresan a primaria no terminan el bachillerato. Cada año miles de alumnos abandonan la escuela, y el destino más probable para ellos es la informalidad o ingresar al mundo delictivo. Imagínese usted a un joven que no tiene nada, que es un nadie, qué tremendo poder sentirá con un arma en sus manos.

Si bien es cierto que el país ha realizado intentos con programas como Familias en Acción para estimular la asistencia escolar y reducir la deserción, Colombia sigue siendo el segundo país de la OCDE con más jóvenes que no estudian ni trabajan. El país necesita que un millón más de niños ingresen a programas infantiles, para que no fracasen y deserten en las escuelas; y el Ministerio de Educación, en asocio con la investigación de las universidades, podría hacer un esfuerzo mayúsculo para mejorar la calidad de la educación pública con programas específicos que reduzcan la deserción escolar. Por cada dólar que se le niega al cuidado de niños y jóvenes, después el Estado debe gastar entre 70 y 100 dólares en un adulto; pero ya no será en salud, nutrición y educación, sino en policías, cárceles y centros de rehabilitación.

Mejorar nuestra educación pública es el mejor camino para luchar contra la criminalidad.