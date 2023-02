Einstein y el Carnaval barranquillero

La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión de tozuda persistencia, nos decía Albert Einstein. Desde que llegué a Barranquilla han pasado cincuenta años o, mejor dicho, cincuenta carnavales.

En el edificio donde habito vive la reina infantil del carnaval. Un grupo de niños y niñas acompañaban a su pequeña reina, que se veía hermosa y feliz rodeada del afecto y la alegría del grupo de iguales.

En todos estos años de vivir el carnaval, creo que este no es solo cultura y diversión; es también un momento único para sentir lo más hermoso de ser humano. Porque en ese ambiente fluye la generosidad, la amistad, la confianza en los otros, y da un sentimiento de felicidad y alegría de poder estar ahí. Ser, por fin, auténtico, sin temor al ridículo; en otras palabras, son los días en que nos sacamos el disfraz que nos acompaña todo el tiempo, para complacer a los otros.

En el carnaval cada uno se divierte como quiere. Hace muchos años fui a la Batalla de Flores de la Carrera 44: quería ver un desfile menos espectacular pero más auténtico. Como psicólogo tengo tendencia a observar el comportamiento de las personas. Recuerdo a un hombre que vendía cervezas en una nevera de icopor y que con frecuencia abría una y se la bebía. Le dije: Oye, te vas a beber tu negocio. Y con una actitud de empresario próspero me respondió: Lo tengo todo controlado, por cada tres que vendo me gano una. A las tres horas, perdido el control de su negocio, estaba tendido en el andén de la calle, ya que se había tomado tres por cada una que había vendido.

Recuerdo otro barranquillero con pinta de gringo que paseaba con su cámara fotográfica y repetía a gritos: “Los barranquilleros son come m...”, y se aproximaba a quienes desfilaban y les pedía “por favor, una foto”, pero no le hacían caso. Luego se hacía el gringo y les decía: “Miss, míster, please, una photo”, e inmediatamente posaban. Y él repetía: “Viste que son come m...”.

La base de nuestras relaciones cercanas en la vida es la confianza, y esta se construye creando espacios para compartir que nos permitan cimentar nuevas amistades. La vida de las ciudades se ha vuelto cada día más difícil y más llena de no lugares: compartimos un bus, un centro comercial, un aeropuerto, un estadio de fútbol, pero no interactuamos. Estamos juntos pero a su vez separados. El carnaval tiene la virtud de construir y reconstruir vínculos. Sentir que hay algo que nos identifica como grupo con quienes compartimos tradiciones. Una identidad cultural que se transmite de generación en generación. Viendo estas fiestas de carnaval donde comparten niños, jóvenes y viejos, creemos que el genio de la Relatividad tenía razón: el pasado, el presente y el futuro es ahora.