Educación: pasaporte para toda la vida

Mientras el país político está centrado en la reforma a la salud, poco se ha dicho sobre otro tema prioritario: la educación.

¿Cómo preparar niños, niñas y jóvenes para un mundo que cambia aceleradamente y que es el principal camino legítimo para obtener un pasaporte que les permita, a ellos y al país, una vida próspera y satisfactoria?

Reconociendo los avances, todavía hay una larga tarea que cumplir. El sistema educativo colombiano en lugar de ser inclusivo, expulsa y segrega a la población; la mitad de los que ingresan a primaria no terminan el bachillerato, y de los 450 mil que se gradúan, solo 180 mil ingresan a la universidad. Dos de cada diez colombianos tienen estudios universitarios, y muchos estudian profesiones que no aportan significativamente a la transformación económica. Aunque este comentario puede ser un poco temerario, Colombia tiene más de 400 mil abogados con tarjeta profesional. Si bien es una profesión importante, tenemos una de las tasas más altas en el mundo de abogados por habitante.

El Gobierno tiene la aspiración de aumentar en un millón el número de alumnos en las universidades públicas. Esto sería muy valioso si se replantea el rol social de la educación superior ante una sociedad que cada día será altamente digitalizada.

Las disciplinas fundamentales para avanzar hacia una sociedad del conocimiento son, entre otras, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones, redes y sistemas computacionales, medicina, psicología y neurociencias.

Pero la pura tecnología no es la solución. La mayoría de los ingenieros que se forman en el país son una nueva clase social de obreros sin overol. Su desconocimiento del mundo cultural, de las artes, las humanidades y la historia, no les permite contribuir al nacimiento de un nuevo humanismo con un comportamiento ético esencial, para que el desarrollo tecnológico no sirva exclusivamente a la acumulación del capital.

Ante este desafío tecnológico se hace más necesario repensar la educación. Hoy el principal peligro es que la sociedad colombiana esté más amenazada por la desorganización y la ruptura del vínculo social, donde habrá una minoría capaz de integrarse al mundo digital. Y una mayoría que siente que cada vez está más desprotegida, que sumará descontento en detrimento de la democracia.

El viejo consejo que daban los orientadores vocacionales en el colegio, “estudia lo que te gusta” ya no es tan cierto en el siglo XXI. La escogencia profesional tiene que estar más cercana a las grandes transformaciones científico-tecnológicas de la sociedad.