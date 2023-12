¿Y ahora, qué como?

No les puedo negar que para yo escribir la columna del día de hoy me inspire en la famosa y célebre frase del Chapulín Colorado: "¿oh y ahora quién podrá defenderme?" Ingenieros, administradores, contadores, amas de casa, deportistas, abogados, entre otros, normalmente no tienen suficiente conocimiento sobre nutrición y obtienen información de redes sociales o influencers, porque hoy en día tenemos la información a la mano, si esto está bien o mal creo sin lugar a dudas daría espacio para otra columna, pero hoy lo que tenemos es un sinfín de afirmaciones como: “la fruta es mierda”, “¿el chicharon más saludable que las verduras?”, “el Salmón y el atún están repletos de mercurio” eso sumado a las distintas y contradictorias afirmaciones de las personas que trabajamos en este sector y no dudo en ponerme en el lugar del ciudadano común y que este se haga una y otra vez la temida pregunta de, bueno y ¿Qué como? ¿a quién le creo?.

Para abordar el tema de la nutrición, es crucial destacar que no existe una verdad absoluta y que hay una gran cantidad de información y opiniones diversas al respecto; destacando dos grandes cosas que ocurren. La primera es que esto no es nuevo, que siempre ha existido y que se podía apreciar anteriormente cuando uno asistía a la consulta del profesional de la salud, el daba su opinión y uno no quedaba muy satisfecho y buscaba otra opinión y esta era totalmente diferente a la anterior, esto no hace a un profesional malo y al otro bueno; porque este conocimiento está sin duda marcado por un proceso individual de aprendizaje. La diferencia con hoy en día es que las discrepancias entre conceptos y profesionales se están haciendo públicas y sin duda esto genera confusión . Lo segundo que ocurre es que la nutrición no es estática evoluciona y a ese ritmo debemos ir todos los profesionales que trabajamos en esta área y entender que lo que hoy podemos estar afirmando como saludable en unos años puede no serlo; de hecho a través de la historia esto es lo que ha venido pasando. Por eso si quiero responder la pregunta del Chapulín Colorado deberé sin duda alguna poner en práctica el desarrollo del pensamiento crítico que implica la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información. Se trata de no aceptar información de manera pasiva, sino de examinar de manera reflexiva y discernir entre datos sólidos y afirmaciones sin respaldo científico.

En este mismo orden de ideas y retomando un poco el hecho de que la nutrición no es estática, no podemos olvidar que la nutrición debe ser individual y dentro de un contexto y que sus resultados van a depender de factores únicos como patologías, genética, estilo de vida, actividad física, edad, entre otros e incluso desde esa individualidad también existe variabilidad porque el ser humano a los 20 años no es el mismo ni necesita lo mismo que a los 40 años.

Para finalizar te comparto esta frase.

“Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen.

Enseñar es enseñar a dudar.” Eduardo Galeano