Qué es la Alcohorexia

Querido lector, no sé si sabes que es la alcohorexia, pero mientras pensaba en el tema semanal para esta columna, no podía evitar pensar en los carnavales de nuestra querida ciudad; porque los que vivimos aquí sabemos que desde que inician los precarnavales en barranquilla se respira carnaval y bueno yo no soy la excepción.

En épocas de carnavales, es común que muchas personas disfruten el alcohol para relajarse y divertirse. Sin embargo, considero importante que conozcan que existe un trastorno de conducta alimentario poco conocido pero peligroso, conocido como alcohorexia, que afecta a aquellos que, con el fin de controlar su peso, sustituyen las comidas por alcohol.

La alcohorexia es un trastorno en el que las personas reemplazan las comidas regulares por el consumo excesivo de alcohol. Generalmente, aquellos que padecen de esta condición se obsesionan con mantener su figura y temen a aumentar de peso. Por lo tanto, priorizan la ingesta de alcohol por sobre los alimentos.

El trastorno se manifiesta a través de diferentes conductas y actitudes que son indicativas de la alcohorexia. Entre ellas se encuentran el beber en exceso, restricciones alimenticias y vómito inducido. Algunos individuos recurren al vómito inducido después de consumir alcohol como una forma de purgar las calorías ingeridas y evitar el aumento de peso. Esto es importante porque socialmente puede caer en un grado de aceptación en cuanto a que el “BORRACHO VOMITA” y puede llegar a ser muy difícil de reconocer como un problema de trastorno de conducta alimentaria por los familiares.

Entre los factores predisponentes de la alcohorexia se encuentran: antecedentes de abuso físico, emocional y sexual, padres con alcoholismo.

Es importante tener en cuenta que la alcohorexia puede acarrear múltiples consecuencias para la salud. La falta de nutrientes y la ingesta excesiva de alcohol pueden afectar negativamente diferentes órganos, como el hígado, el corazón y el cerebro. Además, la falta de energía proveniente de los alimentos puede llevar a una sensación de fatiga constante y debilidad física.

Por ultimo quisiera compartirles algunas recomendaciones a la hora de consumir alcohol sin olvidar que no deja de ser un toxico para nuestro organismo que debemos consumir con moderación.

Establece límites determinando con anterioridad cuántas bebidas alcohólicas vas a consumir, hidratate consumiendo un vaso de agua entre cada bebida alcohólica, evita mezclar diferentes tipos de alcohol, come antes de beber y no consumas alcohol con el estómago vacío. Ingerir alimentos como carnes magras, grasas saludables y carbohidratos complejos antes de beber ayudará a mantenerte lleno y a absorber el alcohol de manera más lenta. Después de consumir alcohol, es recomendable ingerir alimentos ricos en vitamina B, frutas, verduras y bebidas hidratantes.

En conclusión, la alcohorexia es un trastorno alimenticio peligroso que se manifiesta cuando las personas reemplazan las comidas regulares por la ingesta excesiva de alcohol con el fin de controlar su peso. Este trastorno puede tener graves consecuencias para la salud. Por ello, es importante seguir recomendaciones para ingerir alcohol de manera moderada, mantener una relación saludable con la alimentación y buscar ayuda profesional si es necesario. Disfrutar de los carnavales no debería convertirse en una lucha con uno mismo.