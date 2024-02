Mi niño tiene obesidad ¿Qué hago?

La obesidad infantil puede generar graves consecuencias para la salud a corto y largo plazo, Por lo tanto, es fundamental tomar medidas para prevenir y combatir este problema desde temprana edad.

Se que lo que arriba menciono no es un secreto para nadie; pero estoy segura que como padre y madre muchas veces te has preguntado cómo ayudar a tu hijo; o mejor aún como evitar que tu hijo llegue a esto, si enfrentamos una industria y un entorno complicado.

Antes de empezar quiero mencionarte cuales son las factores predisponentes de obesidad infantil, para que los tengas en cuenta y así ir entrando en contexto y puedas entender que las causas no son solo un tema de comer mal como hasta el momento puedes estar pensando.

Encontramos: Alta impulsividad, menor flexibilidad de pensamiento, insatisfacción y preocupación corporal, problemas de autoestima, características genéticas y biológicas, síntomas de ansiedad y depresión, conductas extremas de control de peso, desempeño escolar y social, tipos de personalidad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos de conducta alimentaria (TCA)entre otros.

Como puedes ver son muchos los factores que intervienen y por eso es tan importante hablar de prevención y de trabajos multidisciplinarios en cuanto a obesidad se refiere. Ahora ¿cómo puedes ejercer la prevención desde casa? en varios puntos que posiblemente no has pensado. El primero y quizás el más importante para mi es que entiendas que los niños aprenden mucho con el ejemplo y que dependiendo de la etapa del neurodesarrollo en que se encuentren pasaran incluso por la etapa de imitación donde solo harán lo que ven, entendiendo que es muy complicado pedirle a un niño que haga algo que los padres no están haciendo. Como segundo tener tiempos de comida en familia por lo menos uno al día, y no normalizar comer separados por el estilo de vida. De tercero entrenar las funciones ejecutivas en los niños (planear, organizar, solucionar problemas, flexibilidad cognitiva entre otras), porque esto se relaciona muchísimo con el autocontrol en la adultez y viene muy mediado por la forma en como impartimos las reglas y normas en el hogar, estas deben ser claras al igual que las consecuencias. Y por último por favor no premiar con la comida ¿qué te recuerda la famosa frase? “si te portas bien te doy un helado” no olvidemos que es sano que los niños expresen sus emociones. Si llora porque no le gusto algo o porque esta triste déjalo es una forma de manifestar lo que siente para que a futuro no se convierta en un comedor emocional.

Poco a poco en el transcurrir de las siguientes columnas explicare los factores predisponentes más a detalle siempre pensando en que puedan tener herramientas para ayudar a sus familias, pero sobre todo participando activamente en la prevención.

Es deber de los padres, educadores, autoridades y la sociedad en general, trabajar juntos para crear entornos saludables y seguros para nuestros niños y niñas, donde puedan crecer y desarrollarse de manera integral.