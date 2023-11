La pérdida de peso no solo es cuestión de comida

Estoy segura que te preguntarás ¿por qué?, ¿cómo? Si hasta ahora hemos escuchado hablar de la fórmula caloría, energía, déficit calórico; ¿será por la parte hormonal?,¿será por eso otro que nos han dicho de lo importante que es seleccionar bien nuestros alimentos porque la respuesta hormonal de los alimentos importa?; Si bien todo esto es cierto y muy importante hasta aquí mi querido lector solo estaríamos hablando algo que ya tu sabes y que no da respuesta a lo que te quiero compartir el día de hoy que va un poco más allá de lo tradicional y es compartir contigo todos esos factores diferentes a la comida que quizás no te dejan avanzar en tu proceso de pérdida de peso porque no los conoces.

Lo primero es entender que somos seres integrales con unas características físicas, psicológicas y sociales y como tal debemos ser tratados en el abordaje de cualquier problema de salud actual. Insistir en que pueda llegar a primar más lo físico que lo psicológico o social, porque lo físico es lo que nos enferma y lo psicológico y lo social no; será como seguir sacando de la gaveta de un escritorio un mismo programa de alimentación para cada paciente que cruce nuestra puerta del consultorio, lo que sin lugar a dudas se traducirá en un fracaso más.

Según la organización mundial de la salud en 1946 se definió la salud como “un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Al reconocer esta integralidad en el ser humano es cuando empiezan a aparecer todos esos factores diferentes a la comida que impactan nuestro proceso de pérdida de peso. Seguro en esta instancia de la lectura te estarás diciendo que voy a hablar del estrés, la ansiedad y la depresión que sin duda también son factores psicológicos que intervienen, pero no, no lo haré porque tampoco te estaría diciendo algo nuevo.

Te mencionare algunas de esas causas que hoy te quiero compartir, pensando en lo importante que debe ser para ti que me lees entender tu caso y minimizar así las frustraciones repetitivas de los varios intentos fallidos en lo que a pérdida de peso se refiere quizás por desconocimiento.

Has pensado por ejemplo en tu microbiota intestinal?, en lo importante de tu salud intestinal incluso para evitar que tengas antojos constantes a ciertos alimentos?, haz analizado si tienes deficiencias de algunos minerales como el sodio -potasio?, te has preguntado si tienes algún trastorno de sueño no diagnosticado?, has analizado cuáles son tus características de personalidad y cómo estas pueden afectar la pérdida de peso?, te has preguntado si tienes o no has sido diagnosticado con un trastorno del neurodesarrollo como hiperactividad y déficit de atención y cómo esto afecta tu comportamiento alimentario?. Sin lugar a dudas podría seguir con esta lista, pero me interesa más que te des cuenta que comer bien es tan solo el primer paso en la pérdida de peso, pero no es lo único en lo que debes pensar y tampoco será lo único que solucionara tu problema de sobrepeso u obesidad. Conocerte y reconocer tu individualidad será sumamente importante e incluso se convierte en un factor determinante para evitar la reganancia de peso corporal.