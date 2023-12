¿Cómo no engordar en navidad?

En la temporada navideña, la alegría y los banquetes casi siempre van de la mano, pero ¿es posible disfrutar de estas festividades sin sumar kilos extra? Ante el desafío de mantenerse en forma durante las celebraciones, surge el interrogante: ¿cómo evitar ganar peso en Navidad? Y para responder a esta pregunta quiero aparte de darte unas recomendaciones, que respondas algunas preguntas que seguramente te ayudaran.

Lo primero es que respondas si te encuentras libre de enfermedad, en un buen estado metabólico y con un estado de composición corporal bueno; si esto es así, tener momentos de flexibilidad alimentaria en estas fiestas no será un problema; pero si por el contrario las preguntas anteriores en tu caso son negativas, es claro que no debes flexibilizar tanto aunque estemos en fiestas navideñas.

Existen las asociaciones alimentarias muy aprendidas desde nuestra niñez, que tienen que ver por ejemplo con “las crispetas se comen con coca cola” ” Navidad y año nuevo es para comer y tomar sin control “ que si te das cuenta son aprendizajes los cuales poco a poco deberíamos poder lograr desaprender e incorporar nuevos aprendizajes para que el proceso que estemos llevando con nuestra alimentación sea más fácil y llevadero; pero sobre todo libres de control, muy mediado por la publicidad y la industria.

Lo segundo a responder es si te encuentras en un proceso de pérdida de peso, es si tienes una personalidad y un tipo de pensamiento que te permite darte permiso en estas fiestas y que esto no afecte tu proceso, porque si tu personalidad es perfeccionista y tienes un tipo de pensamiento de “ todo o nada” es muy posible que no te ayude darte permiso en estas fiestas, porque sentirás que lo hiciste todo mal y no podrás lidiar con esa frustración lo que te llevará o no mantener la continuidad en tu proceso de pérdida de peso.

Lo que sí te ayudará es; establecer previo a la fiestas, cuáles son tus reglas en relación a la comida, como por ejemplo “no tomare licor”, “no comeré dulce” esto te ayudará porque es muy difícil que rompas tus propias reglas y te ayudará mucho a mantener el control en un ambiente donde pareciera que todo el mundo está fuera de él, lo que es también sin duda por una asociación donde el placer, las fiestas y la comida van de la mano y esa premisa de más es mejor acabara sumando frustraciones a tu proceso deseado de pérdida de peso. Ten en cuenta también cuán importante es que en estas fiestas crees experiencias y recuerdos lindos, participa de las conversaciones y verás que la comida no es lo más importante.

Recomendaciones adicionales:

Para recuperar el equilibrio después de una gran cena, es vital reajustar el metabolismo de la glucosa con una primera comida que integre grasas saludables, proteínas y vegetales, al igual que debemos incluir una excelente hidratación, sobre todo; si hubo consumo de alcohol la noche anterior. En caso de estar en un proceso de pérdida de peso, equilibrar la ingesta entre dulces y alcohol es clave para mantener el control.

Ahora bien, como las comidas ricas en azúcares o grasas tienden a generar fatiga y lentitud, retomar la rutina diaria rápidamente después de estas celebraciones es esencial para restablecer el equilibrio y seguir avanzando hacia tus objetivos, por lo que se recomienda desayunar temprano y organizar el resto de las comidas en consecuencia, procurando que la última comida no sea tan tarde para favorecer una digestión más ligera por la noche.

Asimismo, recuerda que mantener la actividad física es esencial: no descuides tus rutinas de ejercicio, incluso en estos días festivos, para mantener un equilibrio entre el disfrute y el cuidado de tu salud.

Finalmente, ten presente que, con estas pautas, podrás enfrentar las tentaciones navideñas manteniendo un equilibrio entre disfrutar de la comida y crear recuerdos que perduren mucho más allá de la mesa. No olvides que el verdadero valor de la Navidad radica en el tiempo compartido con la familia y no solamente en las deliciosas comidas que compartimos. Recuerda que es más importante buscar tu bienestar en lugar de seguir rigurosas dietas que no te permitan disfrutar. Por último, mantén presente por qué comenzaste este camino hacia un estilo de vida más saludable, esto será tu motivación en este desafiante mes festivo.