Vamos mal sin leer

Un médico neurólogo comentaba hace poco en una entrevista que eran muchos sus pacientes con problemas de sueño. Analizando con cada uno, la mayoría contaba que, al despertar al día siguiente tras una noche de lucha contra el insomnio, tenía el televisor prendido, otros que el Ipad se les había quedado en la cama y el teléfono celular al lado de la almohada. ¿Quién puede conciliar el sueño con todo eso dentro de la habitación? Es como dormir con el enemigo. La tecnología de esos aparatos es de mucha utilidad en la vida diaria, pero su excesivo uso conduce a la adicción. A una que no deja ni dormir.

En épocas pasadas, los abuelos cabeceaban leyendo un libro en la noche y cuando ya no aguantaban más se iban a la cama para un sueño placentero. Pero ahora es al revés. En reciente publicación del monitoreo a la calidad de vida urbana "Barranquilla cómo vamos", el 51% de los encuestados sobre el tema de la cultura dijo que no había leído un libro en todo el año, mientras que el 21.2% dijo haber leído uno al año. El dato revela que es muy bajo el índice de lectura de libros. Se podría concluir que no se leen libros si quiera para conciliar el sueño. Las tabletas y celulares, con la televisión, son los acompañantes hasta en la cama al final del día. No sorprenden, por tanto, pero sí preocupan los últimos resultados de las pruebas Pisa, -el Programa para la evaluación internacional de estudiantes-, entre los países miembros de la Ocde a la que Colombia pertenece. En materia de Lectura, -que significa habilidades del estudiante para seleccionar, interpretar y evaluar información de una variedad de textos-, los estudiantes universitarios del país, con la excepción de Bogotá que va mejor, vienen mostrando resultados a la baja desde 2015, año en que se inició la caída más fuerte en las pruebas del Icfes, con el consecuente mal índice de este año en las de Pisa. Es llamativo que, en materia de Lectura, los hombres han tenido puntajes menores que las mujeres. Éstas les ganan por 12 puntos de ventaja.

Haciendo la aclaración de que no es lo mismo leer una novela o un libro de historia para el disfrute personal que un texto para el aprendizaje escolar, lo cierto es que gran número de jóvenes y adultos no duermen bien en la noche tras estar viendo pantallas luminosas que estimulan en exceso las imágenes en el cerebro. Cuando un padre de familia me dijo, comentando mi columna pasada sobre Napoleón, que a su pequeño hijo le gustaba mucho la historia, me apresuré a responderle que le fomentara el gusto, porque el hábito se crea para toda la vida. Y además dormirá mejor.