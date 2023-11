Perón no ha muerto

En toda biografía, casi todas, el biógrafo transmite lo que investigó o vivió sobre la persona que describe. Se diría, extremando la metáfora, que hay tantos Enrique VIII de Inglaterra como biógrafos suyos han existido y existirán. Hay temas inagotables. En la biografía novelada de Tomás Eloy Martinez sobre Juan Domingo Perón, que tituló La novela de Perón. es evidente que se da un entramado. Desde el comienzo del libro, por tanto, el lector queda advertido de la realidad y la ficción que el autor está tejiendo.

Después del llamado "fracaso del peronismo", según titulares de prensa tras las elecciones del domingo pasado, se habría olvidado que Milei, "el liberal libertario", había consagrado como uno de sus lemas una frase dicha por Perón en 1972 : "Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada". Del lado opuesto, la semana antes de elecciones las bases sindicalistas de la Unión General de Trabajadores, en apoyo al candidato oficialista Sergio Massa, cantaban por las calles de Buenos Aires: "Perón, Perón qué grande sos". Sin ser uno argentino pero con base en biografías, se comprende que la figura de Perón es sagrada. Mientras los sindicalistas la aclaman con acentos míticos, Milei había preferido arremeter contra el peronismo, el partido al que le ganó en las elecciones, que llevaba más de 40 años en el poder. Más de 70 dicen otros.

Tomás Eloy Martínez, en el libro citado, dice que cuando el General Perón murió el 1 de julio de 1974, no era fácil medir el tiempo. "En la eternidad de las exequias, la enorme muerte del General regaba su contagio sin respeto ni límites". Se tejió una telaraña de datos y opiniones que pusieron al General aún más lejos del alcance de las comadres, como si se lo llevara un espejismo. La multitud que aguardaba para verlo debía de superar las cuatrocientas mil personas. No más de dos mil por hora conseguían llegar al catafalco. A las nueve y media del 4 de julio, el cortejo fúnebre partió hacia la capilla de Nuestra Señora de la Merced, en la residencia presidencial. Las comadres rompieron a llorar. La narradora, doña Luisa, se dio cuenta de que apenas el ataúd desapareciera de la pantalla de la televisión "todos quedarían huérfanos para siempre". No se resignó al hecho y abrazó el televisor. "La sonrisa del General la envolvió entonces con su calor omnipotente. Pensó que todo podía suceder. Bastaba decirlo para que sucediera: Resucitá, machito -exclamó. ¿Qué te cuesta?". La figura mítica de Perón no ha muerto. Empezó ahora el cuarto de hora de Milei y del peronismo en la oposición. Es el péndulo de la historia.