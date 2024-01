Más allá de los delirios

Los latinoamericanos nos hemos encontrado más en la cultura que en la política, concluí al terminar la lectura de la última novela de Vargas Llosa Le dedico mi silencio. Desde hace más de dos siglos, desde siempre si nos miramos desde el acto fundacional de la independencia, la integración ha sido más un proyecto que una realidad. Simón Bolívar lo recordó con amargura al momento de morir. Pensó que había arado en el mar buscando que la Gran Colombia fuera un referente de unidad política, su gran edificación contra la corriente de las divisiones internas.

Fue la cultura la que mantuvo ese sueño que Carlos Granés en su libro Delirio americano, una amplia historia cultural y política de América Latina, atinó al llamarla "un continente en busca de sí mismo". El surgimiento del boom literario con García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar & Cía. en los años 60 del siglo pasado encendió la llama de una segunda esperanza de integración que se había iniciado en la encrucijada de los siglos XIX y XX con Martí, Rubén Darío, y por qué no Vargas Vila. La vieja guardia recordará -con discrepancias ideológicas sin resolver- que la revolución cubana, contemporánea del resurgimiento literario, avivó las ilusiones de integración latinoamericana. Solo que la politización de la cultura no ha sido la mejor compañera de la libertad que necesita la creación artística. Con la revolución cubana se venía abriendo paso la dictadura y con esta no hay lugar para la esperanza como se puede comprobar en la Nicaragua de Ortega con sus escritores expulsados o autoexiliados. No obstante, la cultura, y mucho más la popular, resiste y el pueblo sabe esperar nuevas oportunidades. La música es un buen ejemplo de esa resistencia y con ella el arte, y lo sigue siendo la literatura en nuestros países. Da lástima que la política haya entorpecido tanto el proyecto integracionista latinoamericano y no porque la política sea en esencia perniciosa. Al contrario, es necesaria como lo habían pensado los griegos con la invención de la democracia. Carlos Granés lo señala al titular uno de los capítulos del libro que cito: Los delirios de la soberbia: revoluciones, dictaduras. Son los egos de los dirigentes que se han creído salvadores los que han entorpecido nuestras democracias. El destino latinoamericano sigue siendo la integración continental, política y cultural, pero también lo es su integración a la democracia occidental, a sus valores, a su desarrollo. Más allá de los delirios ideológicos, el destino latinoamericano del siglo XXI será más sólido con más cultura y democracia.