Leer en voz alta

Por las mañanas, en días hábiles, disfruto viendo a los niños agarrados de la mano de sus padres que los llevan hasta la puerta del colegio. Los más pequeños lloran sintiéndose abandonados de la mano protectora, pero al final olvidan ese desprendimiento al ser acogidos por los maestros y compañeros con quienes vivirán la escuela como lugar de recreación y de aprendizaje de hábitos de lectura, cánticos y juegos.

Me imagino que, en las noches antes de dormirse, sus padres les leerán un cuento infantil para hacerles venir el sueño más pronto mientras luchan con él antes de dejar el mundo diurno donde quieren quedarse, quizás lejos de los fantasmas que nos aterraba a los mayores cuando éramos pequeños. Pienso con pesar en los miles de niños que se duermen sin oír el susurro de una voz que les lea alguna historia porque sus padres no saben leer o son analfabetas funcionales. Además de que hay infinidad de niños que se acuestan con el estómago vacío, en la soledad de los campos lejanos, cuando no de los barrios marginados de nuestro país.

Promover la lectura en los más pequeños no solo es crearles hábitos para que no dependan de celulares, tablets y televisores cuyo uso desde edades tempranas de la evolución infantil produce mucho daño ya que el cerebro humano está aún moldeándose, según afirman investigaciones del desarrollo humano para alertar sobre esas dependencias de las tecnologías que se están creando en los niños y que más tarde causarán retrasos mentales. Investigadores franceses y otros de la universidad de Harvard afirman que los niños que pasan horas viendo imágenes digitales van por el camino que seguramente los llevará a retrasos en la comprensión lectora cuando sean mayores. Si es que no serán peores las consecuencias en la salud mental.

Causa alarma un informe de las Naciones Unidas que da cuenta de que más de 100 millones de niños en el planeta quedarán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura como consecuencia del cierre de escuelas debido a la pandemia de covid-19. En un artículo pasado cité las medidas que está adoptando Suecia para fomentar la lectura en las escuelas con mayores recursos presupuestales en educación. Y eso que Suecia es un país del primer mundo. En un país como el nuestro en el que los índices de comprensión lectora son todavía bajos en los jóvenes que se presentan a los exámenes de ingreso a la educación superior, es urgente que recuperemos la costumbre de leerles a los niños en voz alta, en el hogar y en la escuela, recreando hábitos que harán de ellos seres capaces de comprender y comprenderse.