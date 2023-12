Las lecturas de autoayuda

Según las encuestas, los libros más vendidos este año son los de autoayuda. También los llaman libros de superación personal. El Diccionario de la lengua española define la autoayuda como método que uno puede prestarse a sí mismo para mejorar algún aspecto de su conducta o de su personalidad. No es de extrañar que uno de los libros más vendidos en Colombia, que encaja casi a la perfección con la definición, sea el de James Clear titulado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.

Confieso que no lo he leído. Presiento, por alguna razón que no sé cómo calificar, que no va a llenar mis expectativas. Quizás una frase de Byung-Chul Han que encontré en Vida contemplativa lo explique mejor que yo : "Es posible que el ser humano se deshaga en el futuro tanto del dormir como del soñar porque ya no le parecerán eficientes". Precisamente ese librito del pensador coreano, que vive en Alemania, en el que afirma críticamente que solo percibimos la vida en términos de rendimiento, -dormir y soñar desaparecerán si seguimos como vamos-, se volvió uno de mis preferidos. En otro libro que el coreano tituló Loa a la tierra cuenta que tomó un día la resolución de practicar a diario la jardinería porque sentía la necesidad de estar cerca de la tierra. El trabajo de cuidar del jardín en su casa se le volvió meditación cotidiana, incluso devoción piadosa, una especie de juego. Pero resulta que la obsesión de hoy por el rendimiento destruye el juego. Jugar a cuidar el jardín de la tierra suena a actividad inútil. Pensar así llevaría a estar donde estamos, destruyendo la tierra en aras de explotarla. Violencia humana contra la tierra que es la forma más antigua y moderna de acabar con la naturaleza, de destruirla para producir sin límites bienes materiales. Los libros que llamo de autoayuda no tienen fines comerciales. El hombre en busca de sentido de Víktor Frankl, que sufrió la experiencia de un campo de concentración, muestra la capacidad que tiene el ser humano de superar traumas tan terribles, y de encontrar un sentido a la vida que es al final lo que se busca con los libros de autoayuda. En busca de consuelo, libro reciente del ensayista y expolítico canadiense Michael Ignatieff comenta libros de la consolación en tiempos oscuros como los Ensayos de Montaigne o los poemas de la rusa Anna Ajmátova que tienen, a mi juicio, la profundidad que no se halla en muchas publicaciones de autoayuda más vendidas. El crecimiento de uno mismo no consiste tanto en fórmulas hechas. Es más asunto de reflexión con la que uno se ayuda en las lecturas de superación personal.

