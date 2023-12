La última carta de amor de Bolívar

A pocos días de morir en la Hacienda de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Simón Bolívar le escribió una carta de amor a Fanny Du Villars, joven esposa de un militar maduro al servicio del emperador Napoleón Bonaparte, a la que conoció en París donde estuvo unos días antes de seguir a Roma con Simón Rodríguez, su maestro. Fanny era de ascendencia vasca al igual que Bolívar y, según se imaginaban ellos, hasta poseían un remoto parentesco. Se enamoraron con pasión pasajera, aunque Fanny se convirtió en íntima consejera que le facilitó contactos que tenía con personas importantes de los círculos culturales y revolucionarios parisinos.

Bolívar regresó a Venezuela pero siguió escribiéndole a Fanny a quien no olvidaba. Ella no le respondía, pero el amor siguió hasta el último momento de su vida como consta en la carta fechada el 6 de diciembre de 1830 : "Querida prima:¿Te extraña que piense en ti al borde del sepulcro? Ha llegado la última hora; tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades; a mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra con sus viejos picos coronados de nieve impoluta como nuestros ensueños de 1805. Por sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grande derroche de luz". Espléndida descripción. 200 años después, es como si estuviéramos viendo con Bolívar el mar Caribe que sigue siendo igual al descrito por él, a pesar de lo prosaico que puede parecer, valga decirlo, cuando el tan llevado y traído cambio climático, desgracia de nuestros tiempos, no llega aún a opacar el cielo azul y la efusión de luz que diciembre nos regala acá en la costa norte para dicha que alumbra la Navidad.

En ese trance final de soledad que es el morir, Bolívar le escribió a la mujer que amaba: "Tú estás conmigo, porque todos me abandonan; tú estás conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. ¡Adiós, Fanny! Esta carta, llena de signos vacilantes, la escribe la mano que estrechó las tuyas en las horas del amor, de la esperanza, de la fe". Bolívar revive el relámpago de cañones de las batallas de Boyacá y Carabobo que iluminó la letra que ahora escribe, la letra del mensaje del Congreso de Angostura. Pero también es la letra del desterrado, del detestado por los mismos que gozaron de sus favores, víctima de un inmenso dolor, presa de infinitas amarguras: "A la hora de los grandes desengaños, de las últimas congojas, apareces ante mis ojos de moribundo ...; me hablas y en tu voz escucho las dianas de Junín".