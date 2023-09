La música de los mercenarios

En extrañas circunstancias explotó en el aire, al norte de Rusia, el avión en que viajaba Yevgeny Prigozhin, jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, aliado un tiempo del presidente ruso Vladimir Putin. En junio pasado se rebeló marchando con sus tropas hacia Moscú. Se recordará "La marcha sobre Roma" que encabezó Mussolini en octubre de 1922, con la que el fascismo italiano logró tomarse el poder. Pero a Prigozhin y sus rebeldes mercenarios no les fue tan bien como a Mussolini. Cayeron en desgracia. Cuando corrió la noticia de la explosión del avión no causó sorpresa porque se esperaba que algo sucedería después de la rebelión de Prigozhin. En cambio, surgieron otras preguntas sobre el nombre del grupo. La revista The Economist se refirió al tema diciendo que el líder fundador del grupo, Dmitry Utkin, habría elegido el apelativo "Wagner" como homenaje al compositor de ópera alemán Richard Wagner, favorito de Hitler, lo que no es descabellado pues Utkin mantenía vínculos con grupos neonazis.

Arte y política, dicho con más crudeza, música y terror, no parece novedad histórica. Todavía uno se pregunta porqué Tchaikovsky le puso el nombre de Oprichnina a una de sus óperas, por supuesto mucho menos famosa que el ballet "El lago de los cisnes", aunque la primera se entiende mejor dentro de la historia de Rusia por ser una pieza operática que pone en escena al zar Iván IV, el Terrible, quien fue precisamente el creador de los Opríchniki, su guardia personal. Sembraron el terror entre la nobleza y sus opositores rusos, hasta el extremo de que incendiaron ciudades enteras y cometieron crímenes abominables contra la población: torturas, empalamientos, asesinatos, quema de individuos que eran arrastrados a la vista de todos para producir el miedo necesario que volviera invulnerable al zar. Sin embargo, a Tchaikovsky no se lo juzgaría por sus simpatías con el zar Iván el Terrible como sí suele pasar con las del compositor Richard Wagner de quien se dice que era nacionalista pangermánico y antisemita.

Hitler escuchaba fascinado la música de Wagner. También tenía un ejército de incondicionales que le servían con lealtad, pero su confianza en ellos se perdió debido más a su personalidad autoritaria que a hechos ciertos como sucedió con Iván el Terrible, quien llevado por sus delirios persecutorios asesinó a la mayoría de su guardia. Hitler mandó a matar a casi todos los miembros de los Freikorps, como los llamaban, en la "Noche de los cuchillos largos". Según diversos testimonios, la masacre ordenada por Hitler fue aterradora. ¿Legado histórico siniestro?