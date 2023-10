La masacre contra Israel

El sábado 7 de octubre pasado la noticia de la masacre producida por el grupo terrorista Hamás en Israel sorprendió al mundo. Un hecho inédito por lo sorpresivo y horrendo, si se compara incluso con el ataque relámpago de Siria y Egipto contra Israel en la Guerra de Yom Kippur de 1973. En ambos ataques, los servicios de inteligencia militar israelí no detectaron la cruenta agresión que iba a ocurrir. Por eso la reacción defensiva tardó mucho tiempo después de que los terroristas tomaron el control de varios kibutzim matando con sevicia a familias, bebés delante de sus padres y abuelos, ancianos, arrastrando consigo muchos rehenes, incluso extranjeros, por los que están pidiendo un rescate al precio de sus vidas.

Se me han agolpado imágenes de ataques terroristas. Viví uno cerca de la ciudad olímpica el 5 de septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, cuando un comando del grupo palestino Septiembre Negro de la OLP, vestidos todos con ropa deportiva, asaltó a las 4:40 de la madrugada el dormitorio del equipo israelí asesinando a dos atletas y tomando otros 9 rehenes a los que terminaron de matar junto con un agente de policía, después de que se frustrara una acción de rescate que intentó la policía alemana. Corrí, buscando refugio, por las calles de la ciudad bávara ocupadas por fuerzas policivas que detenían y requisaban a todos los que íbamos de un lado a otro. Cuando llegué a la residencia estudiantil, pude ver por la TV en tiempo real las imágenes de los fedayines encapuchados amenazando con sus metralletas desde los balcones. Se me heló la sangre de solo pensar que había escapado a tiempo de la zona del desastre. Muchos años después, el 11 de septiembre de 2001 bajando por las escaleras del hotel en Fort Lauderdale a las 9 a.m., vi que en la pantalla de TV transmitían en directo imágenes de edificios que se desmoronaban. Aterrado un señor que estaba en el descanso de las escaleras gritaba que era un ataque de aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. El resultado atroz de aquella masacre realizada por miembros de Al Qaeda se recuerda cada año en los anales de prensa.

La masacre de Hamás ha sido la peor en mucho tiempo, dice el israelí Noah Harari. La analista libanesa Lina Khatib piensa que Hamás contó con el respaldo de Hezbolá y de Irán para hacerlo. La paz está hecha añicos. En un escrito del siglo XVIII, Immanuel Kant propugnaba la paz perpetua entre las naciones. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, lo cierto ahora es, -cito una frase del filósofo-, que la paz de los cementerios es lo único visible.