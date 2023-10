Esperanza o Infierno en El Darién

Fue Karl C. Parrish Jr. quien me habló por primera vez del sueño que siempre lo acompañó : abrir el Tapón del Darién con la construcción de una carretera, la vía panamericana de nuestro hemisferio. Oportunidad para que la Costa se conectara desde la Guajira hasta Urabá, aprovechando sus ventajas para volverse más próspera. Parrish no logró realizar su sueño de visionario ni lo vio realizado. No vio la tragedia humana que hoy viven cientos de miles de migrantes que buscan desesperadamente el paso hacia los Estados Unidos, el sueño americano, atravesando una de las selvas más peligrosas, infestada de pumas, caimanes, serpientes venenosas, mosquitos portadores de fiebre amarilla y malaria, por ejemplo, que diezmaron a miles de personas que entre 1904-1913 trabajaron en la construcción del Canal de Panamá.

Las historias de tantos muertos y enfermos no detienen a quienes se atreven a cruzar selvas y ríos, y pagar mil dólares por cabeza a los negociantes que los llevan hasta dejarlos en la maleza y quizás por el último pedazo de tierra que verán antes de morir. La prensa dice que 330 mil migrantes han cruzado a pie este año una selva que Parrish veía como posibilidad de prosperidad. El Tapón del Darién lo cruzan hoy a pie hombres, mujeres, niños, familias enteras, buscando la redención del subdesarrollo, del hambre, del desempleo y la miseria. Los caminantes no son solo colombianos. Vienen de Cuba y Haití. La gran mayoría huye del desastre económico venezolano. El escritor francés Jean-Marie Le Clézio, Premio Nobel de Literatura, escribió un libro que expone la otra cara del horror en el que los migrantes se despeñan. Le Clézio vivió un tiempo en una región fronteriza de la selva, un lugar de salvación interior gracias a la amistad que hizo con los indios

Emberas que lo acogieron en uno de sus poblados. "El encuentro con los Emberas, sobre el río Turquesa, me trajo la liberación", escribe. Emplea palabras jubilosas para referirse a su experiencia con la tribu. La época de lluvias, -desmedidas en la región-, fue cuando aprendió una nueva manera de ver y de sentir el agua. Sorprenden frases como "aprendí a caminar en silencio a través de la selva, sin parar, sin sentarme", cuando ese es uno de los tormentos de los migrantes, caminar sin parar por la selva lluviosa y caliente hasta desmayarse por el hambre, la fatiga, el miedo. El Tapón del Darién: es oportunidad de progreso dijo Parrish; liberación para Le Clézio; infierno y esperanza para los migrantes. Cada cual lo experimenta dependiendo del porqué y el cómo se metió en la selva.