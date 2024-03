El Galeón sumergido, patrimonio cultural

En inmediaciones de las Islas del Rosario, una emboscada inglesa hundió el galeón español San José en junio de 1708. Naufragaron 600 personas, entre tripulantes y pasajeros que tuvieron el infortunio de que el galeón llevara una carga de joyas, oro, plata, piedras preciosas, cañones de guerra, cerámicas y quién sabe qué más objetos cuantiosos que traía de la feria de Portobelo en la actual Panamá. Algunas publicaciones dicen que el cargamento se valora en más de diez mil millones de dólares. La empresa cazatesoros Sea Search Armada, que reclama desde 1982 el descubrimiento del galeón sumergido, alegó en febrero pasado que el monto que ellos pretenden obtener es del 50% por ciento.

Si no fuera por declaraciones recientes del Ministerio de Cultura que dicen que el Galeón San José no es un tesoro sino un patrimonio histórico y cultural de la Nación, uno diría que los gobiernos del país no han asumido con rigor y firmeza la defensa de unos de los proyectos arqueológicos subacuáticos más importantes de nuestra historia cultural, dándose incluso la expedición de una ley en 2013 que abrió la puerta a la posible comercialización de ese patrimonio inalienable de los colombianos. Por fortuna, investigadores de la Armada Nacional están a cargo. Se pronunciaron los académicos especialistas en arqueología subacuática entre quienes destaca el profesor y experto Juan Guillermo Martin, PhD en Patrimonio Histórico y Cultural y con prestigio internacional. El diario español ABC publicó hace poco un ensayo riguroso y preciso sobre las complejidades jurídicas y técnicas del asunto del Galeón San José, pese a que España tiene una posición diferente a la colombiana, dado que el barco fue hundido por los ingleses en la época de la Colonia, pero no ha hecho una reclamación formal a las autoridades colombianas. Tengo mucho aprecio por la trayectoria de Juan Guillermo Martin. Ingresó en 2011 a la Universidad del Norte y le encomendé como rector la misión de desarrollar un museo arqueológico dirigiendo el grupo investigativo que había iniciado décadas atrás el profesor Carlos Angulo Valdés. El resultado fue la creación y apertura de Mapuka, Museo arqueológico de los pueblos del Caribe, que muestra e ilustra sobre nuestra historia con materiales extraídos de las excavaciones que por años han recolectado investigadores de la universidad. Tratándose de un bien cultural de nuestra historia como el Galeón San José, el profesor Martin y su grupo son autoridad para escuchar y alentar en la defensa transparente de nuestro patrimonio histórico y cultural.