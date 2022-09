El español en la Costa

El pasado 25 de agosto, el Instituto Caro y Cuervo cumplió 80 años de haber sido fundado. Me gusta el sitio donde funciona la sede de Chía, en una hacienda al norte de la sabana de Bogotá a la que llaman Yerbabuena, que con solo pronunciar su nombre hace que penetre con magia imaginada por el olfato el aroma de mentol y el limón de un jardín apenas humedecido por las gotas de un rocío mañanero.

En Yerbabuena, el Caro y Cuervo realiza la labor encomiable con la lengua española, que es la conservación y análisis de su incesante invención de palabras, de su volver a nacer, subirse por las ramas de las etimologías para conocer mejor no solo sus orígenes, sino también los cambios continuos con los que el habla común y popular la va tejiendo, a veces atropellando, para mantenerla viva en nuestros labios porque su destino es resurgir a diario para no caer en la fosa de las lenguas muertas. Una vez, en una tertulia con el ex presidente Belisario Betancur, cuando se hallaba en los últimos años de su vida, se levantó con energía del asiento y se despidió de sus contertulios diciendo que ya se le estaba haciendo tarde para ir a Yerbabuena. Otro día me contó que ir a estudiar y a leer en la hacienda del Instituto Caro y Cuervo era un placer del alma del que no se quería privar en el ocaso de sus días. El entorno campestre del Caro y Cuervo ofrece la tranquilidad necesaria para la investigación y el estudio como debe pasar en las universidades que son claustros y ambientes de paz y reflexión.

Por esa razón, me pareció afortunada la idea que en la Academia Colombiana de la Lengua me insinuaron cuando fui elegido para ingresar como miembro correspondiente : que las universidades podrían replicar en las regiones la labor que realiza el Caro y Cuervo en Bogotá. Existen condiciones favorables para consolidar en el Caribe comunidades de enseñanza del idioma español e igualmente del estudio de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana de manera intensiva que es labor esencial que lleva a cabo el Caro y Cuervo. A ello se suman los aportes creativos que ha hecho nuestra región a la lengua castellana : nada menos que un Nobel de Literatura con García Márquez y ser tierra fecunda de escritores como Rojas Herazo, José Félix y Alfonso Fuenmayor, Cepeda Samudio, la poetisa Meira Delmar y Juan Gossaín, miembros estos últimos de la Academia de la Lengua, para mencionar algunos.

La Costa no es ajena a la producción de estudios filológicos del castellano, que creemos erróneamente propios del altiplano. Un ejemplo destacado es el Lexicón de colombianismos de Mario Alario di Filippo, nacido en Mompox, obra de obligada referencia en la materia, que el padre jesuita Félix Restrepo, autoridad de nuestro idioma, elogió cuando se publicó en 1964. Yo estudiaba ese año en la Javeriana y los elogios del padre Restrepo me rozaron cuando supo que yo era coterráneo de Mario di Filippo. Me imagino apenas lo que me hubiera dicho, si García Márquez ya fuera para entonces el Nobel de Literatura.