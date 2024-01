El dilema del gobernador Verano

En todas las capas sociales, desde los más pobres hasta los más pudientes, los individuos cuentan con capacidades innatas básicas que los hacen iguales para afrontar su desarrollo humano. La filósofa Martha Nussbaum afirma que los seres humanos vienen al mundo con el equipamiento suficiente para ser y hacerse.

Al comienzo del año escolar los educadores tenemos que pensar en la lucha que implica educarse, que en el fondo es una lucha con dedicación y constancia por el saber y los conocimientos que transforman : hay que luchar día a día durante el transcurso del año hasta completar el ciclo anual antes de subir a un nivel más alto. Los atletas de la educación no congregan público ni realizan espectáculos mediáticos, pero mantienen viva la llama de la superación individual, del combate consigo mismos, que es la contienda más decisiva de los seres humanos para mantener su dignidad humana desarrollando sus capacidades innatas, su equipamiento básico. Pero no es suficiente que pobres y ricos cuenten con iguales capacidades básicas para su desarrollo. Las condiciones sociales y económicas en las que los seres nacen y crecen determinan, no de forma absoluta pero sí en gran medida, los resultados del esfuerzo por superarse mediante la educación. Por esa razón pienso que es pertinente, en un contexto de pobreza y desmejoramiento económico como el de nuestro medio, que Estado y empresas ofrezcan más oportunidades de acceso a la educación con programas de más becas para los jóvenes con menores recursos. El gobernador Verano ha planteado la discusión de si las becas deben ser para la gente que tenga mayores puntajes en las pruebas académicas o más bien para las personas que tengan mayores necesidades en términos de pobreza. En los programas de becas universitarias se ha pensado usualmente más en los méritos que se basan en los puntajes de las pruebas del Icfes, como las llaman, y menos en sopesar puntajes mínimos necesarios con la escasez probada de recursos económicos. Hago la salvedad de que hay bastantes estudiantes en condiciones de pobreza con muy altos puntajes. Son hijos de motociclistas, de empleadas domésticas, de vendedores informales. Encontré muchos de estos casos cuando fui rector de una universidad. A pesar de que una gran mayoría pobre no puede alcanzar tan altos resultados académicos, las ganas de educarse y su potencial humano convierten a muchos en candidatos meritorios de las becas. La voluntad de transformarse a través del estudio patentiza capacidades intelectuales que muchos no han tenido la ocasión de demostrar. Falta darles la mano.