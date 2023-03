El culto actual a Stalin

A pesar de que Stalin fue un dictador sanguinario y déspota, -una obviedad de las dictaduras-, su imagen se ha revaluado en Rusia. Atrás quedó el momento en que su cuerpo, embalsamado en 1953, fue retirado en 1961 del mausoleo en que reposaba junto al de Lenin para trasladarlo a una modesta necrópolis cerca del Kremlin.

El domingo pasado escribí sobre la política de eliminación de sus adversarios. Me faltó decir que desde hace unos diez años, tras la anexión rusa de Crimea, la nostalgia por “el hombre de acero” se ha reforzado gracias a Vladimir Putin que ha hecho resurgir a Stalin sobre Lenin, justamente porque al actual mandatario ruso le interesa rescatar la imagen positiva de Stalin con motivo de la guerra contra Ucrania a fin de tomársela por completo y no solo la región del Donbás al Este ucraniano.

Revivir el culto a Stalin equivale a exaltar la grandeza de Rusia mediante un juego de símbolos muy habilidoso : al llevar a Rusia a la victoria sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, junto con los aliados occidentales, Stalin habría devuelto a Rusia su esplendor histórico al estilo de los zares Pedro II y Catalina II, llamados ambos los Grandes. Sin el pacto con Moscú para movilizar a los ejércitos rusos del frente oriental, el hundimiento de Hitler habría sido imposible con la sola ofensiva occidental de los aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza.

Pero los excesos del culto a la personalidad de Stalin fueron denunciados por su sucesor Nikita Jruschov en octubre de 1961. Todo el andamiaje sobre el que estaba montada la figura de Stalin se vino abajo tras revelarse que su régimen ejecutó a 700 mil prisioneros de los “gulags” y la muerte de más de 20 millones de soviéticos durante la guerra mundial. La memoria colectiva no solo es débil, también es voluble : la mayoría de los rusos, -no todos es cierto-, que es favorable a Putin en la guerra contra Ucrania, ha sido influenciada por la propaganda a favor de Stalin como el gran dirigente de una Rusia fuerte e imponente. El poder de los símbolos funciona en las colectividades y mucho más en una que tiene un pasado imperial que se remonta a Iván el Terrible quinientos años atrás. No obstante que la crueldad de los zares con su pueblo fue desmedida, Rusia fue grandiosa, y para muchos ganó más prestigio con la revolución bolchevique de 1917 que tumbó a los zares, idea que el mandatario ruso ha difundido enviando el mensaje de que no fue Lenin sino Stalin el que recobró su grandeza histórica que debe ahora reafirmarse con el proyecto expansionista contemporáneo que Putin encarna.