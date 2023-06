¿Crisis de lectura en escuelas?

Tras permanecer por años entre los nueves países de Europa con mejores resultados en la evaluación del progreso en la comprensión lectora de los alumnos de 4º de primaria (PIRLS, sigla en inglés), Suecia ha bajado de 555 a 544 puntos, sobre el promedio que es de 528, en la evaluación publicada en mayo pasado. Para tener una comparación que ilustre, España obtuvo 522 puntos. Aun estando por encima del promedio, la ministra de educación sueca dijo que hay una crisis de lectura en las escuelas y anunció que se destinarán 50 millones de euros este año y 60 millones el entrante para impulsar un programa de recuperación de lectura de libros en las escuelas.

Un aumento considerable en ese solo rubro del presupuesto en educación en Suecia es ejemplo para fomentar la lectura en otros países como el nuestro que quedó en el último lugar de cinco países de la región evaluados en 2022. Pero la ministra sueca fue más lejos tras conocerse en mayo pasado el resultado de su país en la evaluación mencionada: el aumento de recursos hace parte de un plan para recuperar la lectura, "a expensas del tiempo pasado ante las pantallas" dijo. En otro momento ya había expresado que la digitalización dejaba de lado a los libros de texto que tienen ventajas que ninguna tablet digital puede sustituir. La afirmación se basa en estudios del prestigioso Instituto Karolinska según el cual la investigación del cerebro en niños muestra que no se benefician de la enseñanza basada en pantallas.

El debate entre académicos de posiciones radicalmente opuestas no se hizo esperar, llegándose a afirmar que Suecia estaba paralizando la digitalización en las escuelas. Más aún, que con esas medidas se trataba de erradicar la tecnología de las aulas educativas. Pero de la posición de la ministra sueca no se sigue la estigmatización de la tecnología que en principio es una aliada del aprendizaje si se utiliza con pedagogía, no de manera mecánica. Expertos en educación coinciden en que se puede favorecer la comprensión lectora y el pensamiento crítico con libros o con pantallas, o estimular el aprendizaje memorístico sea con pantallas o con libros. Pienso, eso sí, que la lectura de libros escritos por amanuenses o los impresos después de Gutenberg tienen una experiencia de siglos, lo que constituye una ventaja probada en el aprendizaje escolar tanto de niños como de adolescentes. Queda mucho tiempo aún para comprobar que la tecnología educativa llegará a alcanzar igual o mayor grado en el aprendizaje escolar y en el cerebro de los niños. La digitalización es una invención reciente.