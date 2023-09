Un Junior más ambicioso

Cuatro, cinco y siete son los goles anotados por Junior en sus más recientes partidos. Al América, Alianza Petrolera y Unión Magdalena, respectivamente. Son cifras emocionantes y generadoras de confianza y seguridad. Pero, también excepcionales, en la liga de Colombia y en cualquier otra liga. Por lo tanto, no sería justo ni realista exigir que esa cantidad de goles sea consuetudinaria. Lo que si debería ser un legítimo deseo de los hinchas es que su equipo mantenga y mejore esa sana ambición ofensiva que despliega, desde que le entregaron el báculo por tercera vez a Arturo Reyes. A diferencia de aquel Junior del ‘Bolillo’ Gómez que ponía especial empeño en los movimientos defensivos, pero la ignavia, la pereza para promover planes de ataque fue su mayor debilidad funcional. El movimiento de los laterales hacia el centro del campo (especialmente Herrera el de mejor manejo del balón) para el ‘extra pase’ del que habla Guardiola. El punto de partida más retrasado de "Cariaco" González, como una suerte de interior izquierdo, pero con libertad para transitar todo el frente de ataque. La extensión de terreno y funciones para Homer Martínez. La velocidad, vocación encaradora y juego profundo de los punteros. La recuperada utilidad de Bacca. El mayor ritmo con y sin el balón, más algunos intentos de ejercer presión arriba (versus Alianza fue cuando más y mejor lo hizo), son, entre otras, las variantes tácticas que han producido beneficiosos avances hasta ahora. Por supuesto, el mejor funcionamiento de un equipo no se agota con esto. Y no solo en fase ofensiva, defender bien para atacar más debe ser siempre motivo para ajustar coordinaciones en esa fase. El gran desafío del técnico y sus futbolistas es, nada más y nada menos, darle regularidad a este ilusionante estilo de juego. Que no sea espasmódico, sino la marca que identifique al equipo durante todo el campeonato, frente a cualquier rival, y en cualquier ciudad. Nacional, este domingo, representa una muy buena medición.

Compartir: Facebook Twitter Messenger Whatsapp