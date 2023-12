¿Por qué en Junior no?

Es la pregunta que, antes, y ahora en el desarrollo de los cuadrangulares con mucha frecuencia, me plantean unos amigos hinchas del Junior, con relación a los futbolistas que han pertenecido al equipo, que no entregaron un buen desempeño, pero luego pasan a defender los colores de otro club y allí sí despliegan un buen nivel.

El interrogante viene acompañado de varios nombres a manera de prueba para darle fuerza al cuestionamiento. ¿Por qué Arias es un defensa central y lateral confiable y rendidor en Millonarios? ¿Por qué Larry Vásquez y Giraldo son los consistentes mediocampistas del Millonarios campeón? ¿Por qué Ortiz es uno de los pilares en los que se apoya Medellín para tener una de las mejores defensas de la Liga? ¿Por qué Cetré es el goleador del equipo rojo de Antioquia y el mejor ejecutor de penales del torneo? ¿Por qué Sandoval es el goleador del Cali? ¿Por qué Deossa juega y aporta en Nacional? ¿Por qué Haydar da clases de cómo se defiende y se empuja con técnica desde atrás un equipo líder como el Tolima?

Por qué rinden allá y no en Junior, me insisten. Mi primera respuesta no les sirvió de consuelo, cuando les mencioné que podía darles algunos ejemplos de otros que sí rindieron, y cuando queriendo globalizar el tema les recordé que, Didí en el Madrid, Riquelme en el Barcelona, Roberto Carlos en el Inter, Rincón en el Madrid y el Nápoles, eran algunos de los grandísimos futbolistas que no les fue bien en algún momento. La segunda respuesta ya fue decepcionante: les dije que no sabía por qué ocurría eso en Junior.

Pero el negativo monosílabo no impidió que abriéramos opciones: carácter del jugador, adaptación a la crudeza del clima, presiones distintas, nueva condición económica, disciplina, exigencia del club, entre otras. La verdad es que las razones que pueden acercar una explicación más acertada las tienen los que están en las entrañas del club, sus directivos, los entrenadores y, por supuesto, los propios futbolistas.

Al final, todos coincidieron en que es un mal endémico del equipo de sus amores. Y por lo que se vio en el rendimiento de algunos jugadores del actual plantel, el 2023 no fue la excepción.