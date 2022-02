hablemos de fútbol | Sin fútbol, sin goles... ¿Sin Catar?

El 18 de octubre del año anterior intitulé esta columna “clasificada con poco fútbol”. Daba cuenta en ella que después de las primeras cuatro fechas, Colombia estaba en zona de eliminados y ocho fechas después, y tras la designación de Rueda en reemplazo de Queiroz, estaba en zona de clasificados.

Recordaba entonces al escritor mexicano Juan Villoro, quien dice que el técnico es rehén de las estadísticas, para afirmar que hasta ese momento, y en ese ítem, Rueda salía bien librado.

No obstante esa realidad estadística (estas dejan una marca inalterable, pero afortunadamente no lo explican todo en el fútbol), me animé a darle una mirada al nivel del comportamiento futbolístico, del funcionamiento, de la calidad de su juego. En ese aspecto me parecía entonces que tenía menos puntos que los que tenía en la tabla.

Hoy, tiene los mismos puntos en la tabla que en el terreno de juego: insuficientes. Que no alcanzan para clasificar y tampoco para jugar bien al futbol. Siguió siendo un equipo sin gol (infertilidad goleadora de 7 partidos consecutivos que igualó el deshonroso récord que ostentaba Venezuela), disperso, que no logró, hasta ahora, darle a su transitar en la cancha agresividad con y sin balón.

Nunca ha sido capaz de tener una mecánica para presionar tras la pérdida del balón, y muchísimo menos pudo encontrar soluciones para salir airoso de la presión en punta y constante que le ejercieron selecciones como Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Dos atributos que el fútbol de hoy exige para posicionarse como equipo top.

Su técnico, Reinaldo Rueda, siguió creyendo que para darle solución a la falta de juego no debía incorporar volantes con técnica y dinámica, activos, en competencia, sino a James y Quintero, a pesar de las evidencias de su bajo nivel de forma, de una actualidad reñida con las exigencias de la alta competencia.

Extendió el crédito a los “goleadores” a pesar de la espiral de inseguridad y desconfianza en la que se fueron metiendo, debilitando sus cabezas y sus piernas, las mismas que en sus clubes si están bien. No se anticipó el técnico (capacidad de anticipación, cualidad de un buen líder), se dejó seducir por las luces de los números y no se percató de las sombras del mal juego.

Los 2 últimos partidos de esta Eliminatoria obliga a la Selección Colombia a conseguir los 6 puntos en disputa y que Uruguay, Perú y Chile solo logren 1,2 y 3, respectivamente. Algunos aún creen que en el fútbol existen los milagros...