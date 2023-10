El volante central

Ni tan cerca que estorbe, ni tan lejos que no ayude. Esa podría ser la máxima para el mediocampista central en cuanto a su posicionamiento. Lo suficientemente cerca para ser apoyo, ganar rebotes, impulsar la presión; y lo necesariamente distante, para no ahogar la jugada y ser posibilidad de pase atrás y darle salida por otro sector del campo.

A través de la historia del fútbol el centre half, el pivote, el medio centro, el cabeza de área, que son estas algunas de las nominaciones que se le han dado al futbolista que juega geográficamente por delante de los defensas y por detrás del resto de sus compañeros, tuvo y tiene un preponderante papel en el equilibrio del equipo.

“En el medio está la virtud” decían los romanos. En fase defensiva, aparte de sus recursos individuales, físicos y mentales, para recuperar la pelota, debe saber cubrir la salida de los laterales, también el movimiento de los centrales hacia un costado o hacia delante. Debe respaldar la presión de sus volantes y delanteros. Debe saber replegarse cuando el rival tiene ventaja atacando.

En fase ofensiva, debe darle salida desde atrás controlando y pasando el balón con calidad y responsabilidad. Debe ir avanzado con el progreso de la jugada para respaldar la pérdida, para ganar el rebote, para un posible remate de media distancia. Como lo ven, un volante central está involucrado en la destrucción y en la construcción. No le basta con ser agresivo para el quite, sino también tener buena técnica y sentido de asociación. No le alcanza con tener primer pase, sino tener cambio de ritmo con y sin balón y disciplina táctica.

Vélez y Ángel son dos jóvenes que quieren ganarse ese lugar en Junior. Ambos con buenas condiciones, y muchas cosas para mejorar. Las urgentes, a mi juicio, podrían ser evitar algunos excesos que ya le han producido tres expulsiones, en Vélez. Y, en Ángel, modificar totalmente su tardo, su avejentado andar en la cancha.