¿El nuevo fuera de juego?

Esta insensible y milimétrica exactitud le ha servido de red de apoyo a los defensas y ha invalidado muchas, muchísimas jugadas que habían finalizado en gol.

Esta temporada, en Italia y Suecia se hará un ensayo de la reforma al fuera de juego, la denominada ley de Arsene Wenger. El legendario ex- técnico del Arsenal inglés y actualmente director general de fútbol de la Fifa, ha insistido en los últimos años en la reforma de esta, tal vez, una de las leyes del fútbol más importante.

Una ley que, permítanme resumirla, restringe la ocupación del espacio pre gol (espalda de los defensas) por parte de los atacantes antes de tiempo, lo que da origen a la inteligencia de juego y al obligado uso de otras habilidades individuales y colectivas que hacen a la coordinación y belleza del fútbol.

El cambio que abandera el ex- técnico francés es que el VAR certifique el fuera de juego, sí y solo sí, todo el cuerpo del ofensor está adelantado con respecto al penúltimo defensor. Contrario a lo que hoy se decide, la ‘ley Wegner’ permitiría que, si una minúscula parte del atacante está habilitada, se convalida el gol. No cabe dudas, de que el espíritu de la reforma es a favor del gol. Que la insensible y milimétrica exactitud del VAR ya no sea un salvavidas para los defensas, sino un amigable socio de los atacantes.

Seguramente, van a seguir existiendo jugadas polémicas, cuándo no en el fútbol y ahora más por líneas trazadas que definen la suerte de la jugada por milímetros, pero estoy convencido de que se van a celebrar muchísimos más goles.

Los defensas van a tener que estar menos confiados, ser más precisos porque ya no recibirían la ayuda de la nariz, la punta del zapato, el talón o la rodilla del delantero.

El fuera de juego, provocado o no por el movimiento del o, de los, defensas, tendrá que ser perfecto. Y, ya sabemos que la perfección, mucho más si es en movimiento, es excepcional. Así que, estaremos muy atentos al ensayo en Italia y Suecia. Y, con el profundo deseo de que salga bien porque supone vivir más veces la emoción del gol.