Columnas de opinión

James será más feliz en el Bayern

Puede que el frío resulte insoportable en invierno y que desconocer el idioma alemán sea un hándicap, pero que James Rodríguez será más feliz en el Bayern Múnich que en el Real Madrid, no me cabe la menor duda.

De entrada, el Bayern lo ha pedido, el entrenador Carlo Ancelotti lo quiere y, además, asegura saber perfectamente en qué posición el colombiano puede rendirle más. James no ha ido a un equipito cualquiera. Ha aterrizado en una ciudad hermosa, donde la cerveza no hace daño, y en un club de los más grandes de Europa. Un club rico, dirigido por exfutbolistas, tanto en el campo como en los despachos. Una entidad que es exitosa, alemana, seria, que no tiene nada que envidiar al Real Madrid a nivel organizativo, y en un vestuario en el que no hay egos. El francés Ribéry, que ya lleva diez años en Múnich, no está mirándose cada día al ombligo. Ni tampoco el holandés Robben, que es quien lleva el 10, ni el polaco Lewandowsky, que es el ariete por excelencia del equipo muniqués, ni tampoco Müller, que es un hombre nacido en las divisiones inferiores.

James no debe sentirse mal por no haber triunfado en el Madrid, aunque sus números estadísticos sean positivos. Si soñaba con ser el buque insignia del equipo blanco se equivocó al desconocer el poder de Cristiano Ronaldo en el vestuario, y la sumisión de Zinedine Zidane tanto al presidente del club como al portugués.

James tiene ahora que preocuparse de trabajar mucho y de justificar esa plaza en el equipo titular que, sin realizar un entrenamiento, creo que ya tiene asignada. Será el jugador número 11 de Ancelotti, no el 12 y mucho menos el 14 o el 15, como lo fue en la última época en el equipo blanco, donde Zidane lo castigó mandándolo a la grada en la final de la Champions. Todo un bofetón para un jugador como James.

En el Bayern lo tendrá todo para ejecutar su trabajo en plenas condiciones. Desde unas instalaciones de entrenamiento de primera calidad hasta un estadio, el Allianz Arena, de una belleza única, con una afición que baña de rojo las gradas y ensordece al adversario.

Conquistar el título en la Bundesliga no es el objetivo principal del Bayern, ganador del mismo en las últimas cinco temporadas consecutivas y en un total de 27 ocasiones. Ancelotti ha reclamado a James para intentar alcanzar la Champions.

Ganador de cinco Champions, el Bayern no la gana desde la temporada 2012-2013, en la que venció al Borussia de Dortmund, en Wembley.

Recuperar ese título y estar a la altura del fútbol alemán, actualmente campeón del mundo y de la Copa Confederaciones, y del europeo sub-21, y volver a estar en lo más alto del podio continental es el gran desafío del Bayern de James Rodríguez. Entonces será un bávaro de honor.