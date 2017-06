Columnas de opinión

James, así o más claro…

En el Estadio Millennium de Cardiff suena A Beautiful Day de U2. Es un hermoso día, no lo dejes escapar, es un hermoso día. Una aplanadora llamada Real Madrid le ha pasado por encima al candado italiano de la Juventus y le ha vencido con sobrados méritos 4x1 y, por segunda vez consecutiva, ha ganado la Champions League de Europa. Es que la Juve y su arquero Buffon solo recibieron tres goles en toda la Liga de Campeones y, esta noche europea, recibieron cuatro.

Hay, en los hinchas de uno y otro, una mezcla de cara de desconcierto, lágrimas de tristeza y felicidad y frustración en nosotros. James Rodríguez vio, desde la tribuna, el partido, el campeonato y el festejo. Esta vez, Zidane ni siquiera le dio la oportunidad de vestir el uniforme blanco e inmaculado del Real Madrid. Juan Guillermo Cuadrado estuvo en el banco y, a los 65 minutos de juego, ingresó por Marchissio y 18 minutos después se fue expulsado injustamente por una simulación de Sergio Ramos. Nos fue, a los colombianos, como a ratón de ferretería.

Mi favorito era Juventus por razones obvias. Real Madrid ganó con sobrados méritos. Lució grande, ampuloso y goleador. Había que estar aquí para pulsar la realidad de James Rodríguez de quien todos aseguran que ya fue vendido al Inter. Las protestas, los comentarios contra Zidane, los chistes y chascarrillos solo existen en Colombia. En España no. Antes del juego, los comentaristas de Cope, Ser y Onda Cero apostaron que los que irían a la tribuna serían James y Danilo. Todos sabían o daban por cierto que James no estaría, ni siquiera, en el banco. Y así fue.

Caso diferente en Colombia. Allá tenemos armado un drama que, acá en España, no existe. Para los colombianos James debe ser riguroso titular. Para Zidane y los maestros de la cátedra española no. Vuelvo y asevero que estamos tan cansones en si James juega o no juega, si Zidane lo odia o no, si se lesionó en el entrenamiento o se cayó del banco o de la cama que nos hemos privado de gozar con la temporada de Cuadrado que ha crecido como la espuma. James no, como sí lo hicieron Isco Alarcón, Lucas Vásquez y Marco Asencio sus compañeros en el Real.

Esa es la única realidad…