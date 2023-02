Una montaña rusa llamada defensa penal

Muchas personas han escrito o dicho de viva voz la frase "que lo importante no es tener miedo, sino superarlo", y si en alguna profesión esa frase coge vigencia, es en aquellos en quienes ejercemos el derecho penal. Yo hoy no voy a dedicar grandes líneas a hablar de la valentía de jueces y fiscales que persiguen organizaciones criminales y que históricamente en Colombia han visto su vida y la de sus familias en grave peligro, como nos pasó a nosotros cuando mi padre defendió a Ernesto Samper y tuvimos que salir exiliados. Y ya nos había pasado por el ejercicio profesional, tanto de Antonio José Cancino, por allá entre 1979 y 1982.

No, hoy me voy a dedicar a escribir de lo que se siente y el miedo a ejercer la profesión, a ejercer la defensa, a ser defensores de derechos y garantías de personas y de causas, al miedo que se siente en un país donde un sector amplio de la opinión pública, incluidos algunos periodistas y algunos colegas, confunden al abogado con el cliente, donde la ideología del abogado pesa a la hora de decidir si tienen credibilidad o si son dignos de aplauso o de rechazo. Cuando en últimas, uno no debe ni subirse al cielo con los halagos ni bajar al infierno con las críticas, porque la vida del abogado defensor siempre será como una montaña rusa, donde lo realmente importante es subirse con ganas de divertirse al lado de la persona correcta y con todos los seguros puestos, para que la caída nunca sea definitiva y el ascenso tampoco, y siempre llegar a un destino con la felicidad de haber cumplido el sueño de haber montado en esa montaña rusa que se llama una defensa penal.

Pero hoy sí quiero manifestar que es urgente, más que nunca, que nos unamos, porque escucho muchas voces aisladas, y siempre aisladas, o por miedo a hacerlas públicas, o porque cada uno de nosotros cree que su voz tendrá eco, pero resulta que en ninguna voz aislada llegará a su destino final. Lo importante siempre será el trabajo en equipo, en llevar un buen liderazgo, y el buen líder no es el que solamente destaca él, sino que logra que todos destaquemos. Y en este caso, el gremio de los abogados penalistas tenemos que por fin ser una voz uniforme.

He escuchado tantas quejas de actuaciones de algunos jueces de garantías, unas con muchísima validez, como que deciden sobre medidas de aseguramiento más allá de lo pedido por la fiscalía, o aquella en un caso de primera línea donde ni siquiera tuvo la decencia de dejar cambiar a una mujer que le manifestó que, por la avanzado de la audiencia, tenía que suplir una de las necesidades básicas de una mujer como es protegerse de su periodo.

Pero también he visto a muchas personas quejarse de algunos Magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, y algunos pocos en las seccionales, en donde parten de la base de que el abogado sí ha cometido una falta y están haciendo interpretaciones en contra del hombre de manera desfavorable, siendo arbitrarios en el tiempo en las intervenciones, manifestando por ejemplo unas tesis bastante increíbles como que si la prueba la pide el magistrado de oficio, la contraparte no puede contrainterrogar porque eso va en contra del código, o manifestando algunos funcionarios, Jueces de la República, compulsas de copias por la forma de vestir, por la forma de hablar, o inventándose teorías como que en un proceso puede haber 2 abogados principales al mismo tiempo.

Yo quiero hacerle un llamado a ustedes, defensores públicos y contractuales, que la única forma en que nos vamos a hacer respetar es a la voz, a la voz uniforme, a la voz de un equipo. La unión de los abogados penalistas es crucial para poder hacer frente a los retos y desafíos que presenta la profesión. Solo trabajando juntos y defendiendo una misma causa podremos garantizar que se respeten los derechos de nuestros clientes y que se nos reconozca como profesionales comprometidos con la justicia y la verdad. Debemos dejar de lado las rivalidades y las divisiones internas y trabajar en conjunto para lograr cambios positivos en el sistema judicial y en la sociedad en general.