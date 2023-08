¿Terna controvertida?

El Presidente de la República, sin importar quién ocupe dicho cargo, tiene funciones y deberes específicos estipulados en la Constitución y en la ley. Es más un servidor público que está limitado por lo que la normatividad le exige. No puede excederse ni omitir esas directrices; de lo contrario, podría enfrentar reproches y sanciones legales.

Dicho esto, es evidente que una de esas responsabilidades ineludibles es la de remitir a la Honorable Corte Suprema de Justicia una terna para que se designe al Fiscal General de la Nación. Esta obligación, en efecto, ya ha sido cumplida por el actual mandatario del país. Sin embargo, en torno a esta acción, han surgido tres controversias fundamentales que es preciso abordar.

En primer lugar, se cuestiona la no inclusión de un hombre en la terna, argumentando que esto podría ser discriminatorio. Es esencial diferenciar entre la discriminación negativa y la positiva, conceptos que han sido dilucidados en múltiples decisiones de la Corte Constitucional. No es lo mismo discriminar que diferenciar o establecer mecanismos para cerrar las brechas de desigualdad de género. En ese sentido, la ausencia de un hombre en la terna no compromete ni vicia la lista. Si se hubiera excluido a una mujer, el escenario habría sido distinto.

La segunda controversia radica en si el Presidente, en este caso Petro, estaba facultado para enviar la terna, considerando que es la Fiscalía quien investigará aspectos de su campaña y a su hijo. Aquí, es crucial entender que el Fiscal General no es el directo investigador de su hijo o los miembros de la campaña. Por ende, no existe un impedimento, conflicto o causal de recusación. Si eventualmente, una persona elegida desde este gobierno debe investigar a alguien cercano a la administración, podría, en ese contexto, declararse impedido o ser recusado. Sin embargo, este hecho aislado no puede evitar que el Primer Mandatario cumpla su responsabilidad legal.

Por último, surge la cuestión de si es posible cambiar o no un nombre de la terna una vez presentada. A esto, en mi criterio legal, la respuesta es afirmativa. Mientras no se haya elegido a alguno de los candidatos propuestos, es viable cambiar cualquier nombre, ya que, hasta donde alcanza mi interpretación, no existe norma alguna que lo prohíba.

Este tipo de debates no sólo refuerza el compromiso democrático de nuestra nación, sino que también destaca la importancia del entendimiento riguroso y la interpretación de nuestras normas.