12:00 AM Opinión

Se acerca el Carnaval

Se acerca el Carnaval y estoy tachando los días para usar mi camisa más colorida, para poder “mamar gallo” durante tres días y no ser juzgado por eso. Espero que Barranquilla me reciba una vez más como su hijo pródigo, que el Carnaval me de la bienvenida con los mejores colores y con la mejor música desde el aeropuerto.