El Ministerio Público, tal como lo conocemos hoy, se creó en Colombia en 1830 y se organizó mediante la ley del 11 de mayo de 1830. Esta ley fue sancionada por el principal impulsor de la creación de esta figura en nuestro país, el entonces vicepresidente Domingo Caicedo. Así las cosas, se eligió a Francisco Soto como el primer procurador.

Pero su concepción y desarrollo tiene raíces más profundas en la historia constitucional del país. La figura del Procurador General de la Nación aparece por primera vez en el Reglamento Provisional para el establecimiento del Poder Judicial, expedido por el Congreso Nacional de Angostura el 25 de febrero de 1819. Este documento es de gran relevancia, pues se produjo incluso antes de que se constituyera la República de Colombia. Este reglamento proponía la inclusión de la figura del Procurador General en la primera Constitución.

Desde su creación, la figura del Ministerio Público ha atravesado periodos de olvido, ha sufrido modificaciones y ha sido objeto de un sinfín de críticas. En los últimos años, la crítica más destacada ha girado en torno a un punto específico: ¿Tiene el Ministerio Público la facultad de sancionar con destitución o inhabilidad a servidores públicos elegidos por voto popular?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos puso fin a esta discusión al afirmar que tal poder solamente puede ser ejercido por un juez penal. Sin embargo, no se mencionó nada sobre las medidas cautelares y la discusión se intensificó esta semana, cuando el presidente Petro se opuso a una decisión de suspensión de la Procuraduría sobre el alcalde de Riohacha.

Por ahora, debemos decir que el presidente tiene algo de razón, pero la Procuraduría también. No puede ser que no exista una autoridad que profiera una medida cautelar que proteja, en casos excepcionales, a la ciudadanía de un dirigente que pone en peligro a la comunidad que lo eligió. Ese vacío legal debe ser llenado rápidamente, y se debe encontrar una figura en la que la Procuraduría pueda pedir esa medida ante una autoridad judicial. ¿Por qué no ante el mismo juez de garantías con funciones disciplinarias y penales?

La otra gran crítica es la presencia del Ministerio Público en el proceso penal, figura que, al no admitir defensa, viola descaradamente la igualdad de armas. La única solución es eliminarla y expulsarla del proceso penal. Sería mejor utilizar a esos brillantes funcionarios, como hemos propuesto hace tiempo, para crear una jurisdicción que investigue y, en su caso, acuse a los jueces, para que no sea la Fiscalía quien lo haga, violando así también la igualdad.

Para finalizar, la Procuradora Margarita Cabello es y ha sido una funcionaria intachable, dedicada al servicio público, y los ataques contra su persona son canallas.