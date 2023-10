La preclusión, un término que ha acaparado la atención mediática recientemente en Colombia, encierra tras de sí una maquinaria jurídica que, pese a sus engranajes técnicos, resuena en los corredores de la cotidianidad ciudadana, especialmente cuando involucra figuras de renombre político como el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el derecho penal, la preclusión es un principio que, en esencia, refiere al cierre, finalización o extinción de etapas procesales, y en el contexto colombiano, se vincula estrechamente con la solicitud de terminación de un proceso cuando no existen méritos para llevar a un acusado a juicio. En el sistema acusatorio colombiano, específicamente bajo el marco de la Ley 906 de 2004, la preclusión de la investigación, sobre la que se ha debatido intensamente en el caso Uribe, emerge como un escudo protector ante procesos judiciales infundados o carentes de material probatorio.

Pero, ¿por qué se solicita la preclusión? Las razones son tan diversas como los casos judiciales mismos: ausencia de pruebas, inexistencia del hecho investigado, o incluso, la no participación del imputado en el hecho que se le atribuye, son algunas de las situaciones en las que la preclusión hace su aparición. En el contexto del proceso penal, esta figura jurídica busca evitar juicios innecesarios, protegiendo así a los sujetos de investigaciones infundadas y preservando la justicia y la eficiencia del sistema judicial.

El caso del expresidente Uribe arroja luz sobre la complejidad y la polémica que puede teñir a esta figura jurídica. Con acusaciones gravitando en torno a la manipulación de testigos y fraude procesal, la Fiscalía, en dos momentos diferentes, ha solicitado la preclusión del proceso, argumentando insuficiencia de evidencias y postulando la buena fe del exmandatario. Estas solicitudes de preclusión, rechazadas o aún en deliberación, han sido puntos de inflamación política y social, y han sido interpretadas de diversas maneras en el ámbito público.

Es vital aclarar un aspecto que ha sido comúnmente malentendido en los medios de comunicación y discusiones públicas: en Colombia, los tribunales no "llaman a juicio". El Tribunal Superior de Bogotá, en este contexto, no posee la autoridad para llevar al expresidente Uribe a juicio directamente. La jurisdicción del Tribunal, en este caso, se limita a decidir sobre la procedencia o no de la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía. En el eventual rechazo de la preclusión, será tarea de un nuevo fiscal decidir si se presenta una acusación formal o, tal vez, presentar una nueva solicitud de preclusión.