PicanteALaMano

Entre gustos no hay disgustos, por eso hoy escribo sobre mis gustos gastronómicos, y no voy a hablar de la piña en el perro o la pizza hawaiana (eso no tiene discusión), voy a contarles uno de mis placeres culposos, y es el de echarle picante a la mayoría de lo que como.

Porque quién puede negar que las empanadas no son lo mismo sin picante o que un asado sin guacamole picante no es asado. Y es que unas papas saladas, criollas o sabaneras no tienen gracia sin ají. Hasta el pollo frito tiene su salsa búfalo con un picante suave que combina perfecto con la miel.

En mi casa, debido a mi esposa antioqueña, se come arepas blancas, de esas simplonas, que a mi parecer cobran vida con el picante. El ají despierta los sentidos, resalta los sabores, aunque a veces afloja la nariz.

Ir a México es como visitar una fiesta de distintos sabores de picantes, de jalapeños habaneros, moritas, chile árbol, pasilla, serrano, chipotle (que también existe navideño) y pulla, usados en recetas sin igual, hay que admitir que en gastronomía los mexicanos no tienen límites con el chile.

No obstante, Asia no se queda atrás, las comidas hindú, de Singapur, China o Corea tienen una infinidad de platos y propuestas para el paladar que son difíciles de olvidar y que además solo los valientes pueden probar, porque muchos si no están acostumbrados al picante no van a poder disfrutar. En China además combinan la comida siguiendo el yin y yang, un plato muy picante lo combinan con algo refrescante o simple, por eso su arroz blanco nunca sabrá como el nuestro.

Comer ají no es solo sabor, también es salud, porque cuando se come picante nuestra temperatura se eleva, aumenta el flujo sanguíneo y llega mejor la sangre a nuestro corazón.

El picante contiene capsaicina compuesta por carbohidratos, agua, fibra, proteína, vitaminas A, B1, B2, B6, azufre, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio y yodo, que permite la longevidad, tiene propiedades vasodilatadoras, las cuales aumentan el flujo de sangre a microvasos sanguíneos y permite que tengamos una mejor oxigenación del cuerpo, un menor riesgo de sufrir hipertensión arterial, es decir que comer picante también nos hace ser jóvenes por más tiempo, además ayuda a tener un corazón más fuerte, a controlar el peso, mejora la digestión y reduce el riesgo de cáncer.

Quién no ha dado un beso con los labios hinchados por comer picante, quién no se ha sonrosado luego de comerse un chile o quién simplemente no quiere hablar después de consumir un ají hecho con cebolla picada para no revelar su aliento, quién no se ha burlado de alguien que se ha picado.

Así es, me considero un experto en picantes, pero más que prepararlos, soy un experto en saborearlos, por eso mi consejo es que no le tengan miedo a la pimienta, prueben cocinar usando chiles secos, el paladar se curte y una vez eso sucede, su vida no volverá a ser la misma, las comidas comenzarán a necesitar una buena dosis de ají.

Siempre tengan en la mesa un ají casero, un encurtido picante, un triturador de pimienta, y si es el caso lleven su tarrito de dosis personal, ese no lo quitan en los aeropuertos.

Pd: dentro de ocho días ají es lo que se enfrentará en las urnas, vote por quien se vote la elección tendrá picante.