No perdamos la fe

Nuestro sistema acusatorio actual no es un sistema acusatorio. La jurisprudencia le ha dado un entierro y para los que hacemos parte de él nos quedan dos opciones o salimos del closet y cambiamos de sistema procesal o lo afrontamos y lo desarrollamos sin miedo, sin timidez, sin echarle la culpa a los defensores ni a los jueces de sus falencias, como hacen hoy en día frente a los temas de capturas.

Hay sistema con una normatividad perfectamente aplicada que no necesita reformas, pero que la interpretación que se le ha dado lo ha venido enterrando y por ello del sistema acusatorio queda muy poco.

He buscado en tratados internacionales en América o Europa una norma que establezca que hay que buscar la verdad como primera instancia en un proceso penal, y no lo he encontrado, en cambio he visto que con la búsqueda de la verdad si se han sustentado sistemas de justicia que son preocupantes, como los juicios de Dios, las ordalías, o ¿por qué nació la famosa obra de Cesare Bonesana, marqués de Beccaria que incluso la justificaba para llegar a la verdad?

Eso es lo que sucede incluso hoy en día, esa tranca le hace daño a la administración de la justicia, porque por ejemplo los fiscales para que les rinda la estadística lo que tienen que buscar es la verdad, porque la verdad se da con órdenes de captura, con imputaciones, con sentencias condenatorias, pero jamás con archivos, con preclusiones ni con sentencias absolutorias.

Tan solo desde el punto de vista administrativo ese concepto de verdad ya le está haciendo daño al sistema porque lo pone, como a los caballos, a mirar para un solo lado y que en muchos aspectos la justicia sea ciega y sorda muda.

Por el contrario, lo que dicen los instrumentos internacionales es que un proceso penal debe buscar es el respeto de las garantías y si respetándolas llegamos a un fallo definitivo que sea lo más cercano a la verdad, pues maravilloso, pero no podemos seguir interpretando las leyes, como lo ha hecho la jurisprudencia incluso de la Corte Institucional y de la Suprema, buscando la verdad y justificando que el fin primario de un proceso es ese.

El fin primario de un proceso es el respeto de las garantías y respetándolas llegamos a la verdad, pero si respetamos las garantías no llegamos a la verdad igual hicimos justicia y mucho más válida, porque no son “garanmías”, no son para un proceso ni para una persona, son garantías.

Por ejemplo, aquí no es nulidad que la defensa la ejerza una persona que no es abogado, pero ¿la garantía de que la defensa la haga una persona que estudió derecho y tenga su tarjeta profesional, en dónde queda?

Para no ir más lejos, Colombia es el único país en donde la Corte Constitucional, máximo interprete y guardián de la constitucional, dice “sí la norma es inconstitucional, pero dentro de un año”, para no caer en escándalos del momento, esto es algo absolutamente increíble y reprochable.

Las garantías y la defensa de la Constitución inmediata no pueden tener ni pausas ni color político, ni económico, esas interpretaciones han matado nuestro sistema procesal.

Hay muchos más ejemplos, quizá para una segunda columna, pero por el momento los invito a que pensemos en cómo afrontar y cambiar el sistema acusatorio actual.