Mucho cuidado Barranquilla

Montería y Barranquilla son dos ciudades que en los últimos años han avanzado en todo aspecto: infraestructura, turismo, manejo ambiental, basuras, deporte, entre muchos otros temas.

Hablando en especial de Barranquilla, algunos dicen que es una ciudad de cemento, pero esto no puede estar más lejos de la realidad, es una vil mentira, pues existe un árbol por cada dos habitantes, y no lo digo yo, lo dice la ONU a través de la FAO y la Fundación Arbor Day, que por tres años consecutivo ha distinguido a la ciudad como parte del programa Tree Cities of the World (Ciudades Árbol del Mundo), con cuatro bosques con más de 15.000 árboles, que vivieron para garantizar su crecimiento y cuidado, es decir, Barranquilla no sólo avanzó en los últimos años con la construcción de la circunvalar, con el estadio de béisbol, puentes, solución para muchos arroyos, grandes centros de eventos, sino que en materia de medio ambiente también recorrió un gran camino y está a la vanguardia de otras grandes ciudades del mundo.

Debemos destacar cómo la Arenosa rescató su río, puso al mundo a mirar hacia el Magdalena con toda la inversión en torno a él: grandes constructoras que llevan edificios, casas, parques, restaurantes, navegación turística, el malecón, esculturas, entre otros muchos puntos y actividades en su orilla.

¿No es suficiente lo afirmado? Pues hay más: un informe de la Liga Contra el Silencio afirma que Barranquilla desde el 2010 al 2019 fue la ciudad con mayor crecimiento de empleo y la mayor baja del desempleo, la de mayor inversión pública por habitante y obvio qué hay problemas frente a la disminución de la desigualdad y la seguridad, pero nadie puede negar que la capital del Atlántico hoy es otra, la tercera ciudad desarrollada del país, desplazando a Cali y estando solo por debajo de Medellín y Bogotá.

¿Gracias a qué? ¿A gobiernos progresistas? No, ¿gracias a la izquierda? No. Gracias a alcaldías con visión de país, con visión de futuro, de crecimiento e interés por las personas más desfavorecidas, de interés por querer que la ciudad sea mejor a diario. La Barranquilla de antes, bajo administraciones de personas que hoy quieren regresar al poder, estaba muy abajo. Por favor no dejen que nuestra ciudad caiga al vacío después de estar en un crecimiento continuo, permanente y favorable gracias a mandatarios como Alex Char y Jaime Pumarejo.

Cuando llegue el momento de las campañas políticas y de decidir por el futuro de la ciudad, no olviden su pasado y presente, a veces las apuestas menos riesgosas son las más evidentes, porque si algo funciona bien, ¿por qué y para qué vamos a cambiarlo?.