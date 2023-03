Misterios dolorosos

No, no me refiero al rosario ni a ningún tema religioso, me refiero a aquellas normas que a pesar de estar consagradas en nuestra legislación son figuras de adorno y que, de aplicarse, el derecho procesal, la congestión y los derechos de las víctimas estarían en una situación más favorable para la comunidad, me referiré solo a algunas de ellas.

En las medidas no privativas de la libertad está claro la posibilidad de imponer una caución, esto es, que una persona para no ir preventivamente a la cárcel puede pagar una suma de dinero. En lo personal lo he propuesto en varias ocasiones, recibiendo siempre respuestas poco profundas y sin mayor estudio, me explico: a una persona le imputan peculado de 1000 millones, ¿tendrá que ir a la cárcel? ¿O bastará que no salga del país, que no contacte testigos y además que preste caución por el 50% del valor apropiado presuntamente? Creo que si alguien propone esto debe ser estudiado a fondo ya que al Estado le interesa la pronta recuperación del dinero perdido y ¿por qué el 50% y no más? Porque es la misma suma que debe dar alguien que reconozca el delito para que se le apruebe el preacuerdo comprometiéndose a pagar el resto.

No es justo que una persona que se va a defender, no pueda usar la caución donde se protege a más víctimas y en mayor grado a la comunidad, esto a su vez cumple de mejor manera con los fines que la norma ha previsto para la imposición de medidas de aseguramiento, además se impone una medida que respete la gradualidad y proporcionalidad, circunstancia que se ajusta mejor a lo plasmado tanto en la constitución como en las normas penales en lo que tiene que ver con el respeto por las garantías fundamentales de toda persona.

Otra circunstancia muy colombiana se presenta por ejemplo, cuando la corte constitucional a veces de manera increíble declara una norma inconstitucional pero decreta que esta ¡seguirá vigente durante un año! Pues, en sede de garantías sacan de taquito la petición de que basta un brazalete electrónico diciendo que ¡no hay disponibles! En cualquier país serio la no existencia de este elemento se interpretaría a favor del procesado, aquí en contra, las falencias del Estado sirven para encarcelar a un ciudadano, ¡vaya garantismo!

Por último, por hoy, porque faltan muchas, la posibilidad de imponer en vez de cárcel, una medida de aseguramiento no privativa consistente en que una persona privada o pública cuide al procesado, una agencia de vigilancia, la policía nacional, un familiar, puede comprometerse a eso y una vez adquirida la responsabilidad de cuidar, asume el compromiso y, por ende, si la persona lo evade responderá al menos objetivamente por fuga de presos.

Dejo tres perlas de muchas más, que evidencian que la norma si contiene herramientas que permiten imponer medidas de aseguramiento que cumplan por la proporcionalidad y gradualidad exigida para las mismas, así como, con los estándares internacionales de respeto por los derechos humanos y garantías procesales de todas las personas, solo que en la práctica carecen de aplicación en la mayoría de las veces, quedando como un mero adorno contenido en la legislación.