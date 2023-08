La legítima defensa es un concepto jurídico universalmente reconocido que permite a un individuo defenderse o proteger a otros ante un ataque injusto, sin incurrir en sanciones legales. No obstante, esta prerrogativa debe operar dentro de parámetros claros y justos. En Colombia, el equilibrio entre la defensa y la agresión es fundamental para determinar la legitimidad de la defensa.

Este principio de proporcionalidad no implica que el medio de defensa deba ser idéntico o menos lesivo que el de agresión. Por ejemplo, es factible que un ataque se repela con una conducta más dañina, incluso fatal, siempre y cuando el acusado no disponga de medios menos perjudiciales para repeler el ataque.

La evaluación de la proporcionalidad no se reduce a una comparación abstracta de los medios empleados (cuchillo vs. cuchillo, puño vs. puño), ni es un mero cálculo matemático. Se deben considerar muchos factores, como las circunstancias específicas en las que se desarrollaron el ataque y la defensa. Por ejemplo, el número de disparos realizados o su ubicación pueden ser cruciales para determinar la proporcionalidad.

Aquí radica un problema de interpretación. Algunos pueden argumentar que los jueces evalúan la legítima defensa de manera abstracta y ex post, sin considerar las circunstancias concretas. Sin embargo, la jurisprudencia colombiana insiste en que la evaluación debe ser concreta, considerando todas las circunstancias que rodearon la conducta. En esta evaluación se incluyen factores como la agresión sufrida, la gravedad de la amenaza percibida, la posibilidad de escape o de solicitar ayuda y la respuesta emocional natural ante un peligro inminente.

Además, debemos considerar por qué a quien va a ser víctima de un inminente delito se le exige defenderse proporcionalmente. Aquí radica una cuestión profunda y filosófica. En mi opinión, esta pregunta apunta a los deberes de tolerancia y solidaridad que son fundamentales para las sociedades contemporáneas.

Despojar a la legítima defensa de la proporcionalidad implica negar la consideración de la dignidad del otro. No obstante, esta no es una razón para rechazar la legítima defensa, sino para respetarla y delinear sus parámetros de forma adecuada.

La legítima defensa es un instrumento necesario y esencial en nuestra ley que, bien interpretada, ofrece un equilibrio entre la protección personal y la preservación del orden social. Por tanto, es vital que continuemos defendiendo y refinando los parámetros de la legítima defensa, buscando un equilibrio entre la protección personal y el respeto por la dignidad humana.