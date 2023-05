La virtualidad acercó el derecho penal a la gente. Permitió que muchos ciudadanos pudieran ver muchos procesos en vivo y en directo, materializando realmente el principio de publicidad. Pudimos observar, entender y socializar el sistema que quita la libertad a las personas. Sí, sirvió para hacerlo más humano, para divulgar y defender el sentido de las garantías y su alcance. Lo que antes era un privilegio de pocos y podía ser manipulado por falta de información.

La virtualidad permitió que el proceso penal, en la mayoría de las veces dirigido y necesitado por personas de recursos escasos o limitados, no vieran afectado su bolsillo. No tuvieron que pagar transporte para ir a preguntar por su proceso o para acudir de veredas y/o corregimientos a las sedes de juzgados como víctimas o testigos, teniendo que repetir esta labor varias veces porque la audiencia fracasaba o se suspendía por cualquier causa que solo sucede en presencialidad, como falta de sala, no comparecencia de una parte o intervención entre otras.

La virtualidad permite la inmediación, ya que una cosa es personalmente, lo cual se cumple en plataformas o de manera mixta, unos en sala y otros conectados, y otra presencialmente, que hace un sistema paquidérmico, retrógrado e ineficiente. La corte virtual, a diferencia del pensamiento de personas pequeñas y llenas de envidia, no ha enriquecido a pocos que "abusan" de este. Por el contrario, ha permitido democratizar el litigio penal. Abogados de provincias y regiones han ganado espacio porque ya podían apoderar a personas de su región que tenían procesos en otras zonas y que antes no podían hacerlo porque el cliente, por gastos, buscaba a alguien donde físicamente estaba el proceso.

Todos estos avances, más lo que he resaltado en muchas columnas, conferencias y opiniones, van al piso, causando el estancamiento y también retroceso. La virtualidad no puede verse como un remedio a una pandemia. La pandemia no fue el covid-19, la verdadera pandemia medra ahora que se obligará a realizar juicios presenciales. Ahí no habrá vacuna, UCI, o remedio que controle la grave afección que sufrirá nuestro sistema procesal. Lástima una visión tan obtusa y alejada de la ciudadanía la que se acaba de tomar.

Ojalá en corto o mediano plazo podamos recapacitar y adoptar como regla general la virtualidad. Mientras tanto, no se preocupen por usar mascarillas, lo que acaba de ocurrir es como haber permitido salir a todo mundo a la calle en pleno auge del covid-19: peligro, congestión, muerte o prescripciones, que es lo mismo, sobrecarga en las UCI o URIS, que es lo mismo y muchas personas desatendidas. Aquí no perdemos los defensores, pierde el país.