¿La mala hora de Petro?

No creo que deba llamarse así, al fin y al cabo, sigue manteniendo mucho margen en todo aspecto. Si bien su favorabilidad ha caído al 40% en febrero, después de mantenerla en 56% en diciembre de 2022, sigue siendo un porcentaje importante. El Congreso de la República, con algunas pequeñas pataletas, sigue siendo suyo. Cambió tres ministros, pero que poca mella hicieron. El exministro de educación; Alejandro Gaviria, estaba en el lugar equivocado desde el inicio y no hacía oposición ni tampoco gobierno, así que su salida es un triunfo de Petro, no de Gaviria. El Ministerio de cultura y deporte, son dos cartas que el hábil presidente mostró como crisis, cosa que no es así en Colombia.

En esas carteras, desafortunadamente, no genera crisis lo que pase allí por regla general. En cambio, mantuvo a la ministra de minas y salud, mandando un claro mensaje de respaldo. En el tema de salud, la propuesta puede gustar o no, pero la ministra Carlina Corcho, sabe del tema. En el ministerio de minas y energías, la terquedad de mantener a la ministra Irene Vélez, si le va a salir más caro de lo pensado, Solo el tiempo dirá cómo evolucionará su gobierno y si será capaz de cumplir con las expectativas de cambio y transformación que muchos de sus seguidores esperan de él. Amanecerá y veremos. Sin embargo, resulta sorprendente la cantidad de controversias que se han generado en tan poco tiempo de mandato a nivel interno.

Por último, su hermano Juan Fernando Petro, estuvo involucrado en temas muy desagradables. No sé si delictivos, pero sí que amargan al presidente. En el caso de Nicolás Petro, parecen sólidas las declaraciones de su expareja. Esto puede ser un lastre político para él y una oportunidad para sus oponentes de atacarlo. Lo cierto es que Gustavo Petro cometió un grave error en su comunicado pidiendo investigaciones. Manifestó el mandatario que ojalá logren demostrar su inocencia.

La inocencia de ellos, así como la de ningún ser humano, debe ser probada. Lo que debe ser probado más allá de toda duda es la responsabilidad.

En todo caso, si la denuncia tiene las pruebas que dice tener, la situación no es fácil para Nicolás. Pero esperemos a ver, ya que, con el solo dicho, mucho mal se ha hecho en Colombia y yo no voy a colaborar en un juzgamiento sin más pruebas que la sola palabra de quien denuncia.

En lugar de apresurarse a juzgar sin pruebas concluyentes, es crucial que se realice una investigación exhaustiva para determinar la verdad detrás de estas acusaciones y se tome una decisión justa y equitativa en consecuencia. Solo así podremos garantizar la integridad y la estabilidad de nuestra democracia.