La libertad es la regla general

Siendo una sociedad que respeta y protege los derechos humanos, nos encontramos ante una problemática que desafía nuestra fe en la justicia y la protección de nuestras libertades fundamentales. Cada vez es más frecuente que la Fiscalía General de la Nación, lejos de citar a los ciudadanos para una audiencia de formulación de imputación, proceda con su captura, muchas veces sin una urgencia real y palpable que la justifique.

La Carta Magna de nuestro país establece que la libertad es un derecho fundamental, y solo en situaciones excepcionales y bajo estricto cumplimiento de ciertos requisitos, esta puede ser restringida. Pero, ¿cuál es la situación actual? Nos enfrentamos a una realidad en la que la privación de la libertad es la norma y no la excepción, donde pareciera que la regla general ha sido invertida.

La lógica debería ser clara: si el ente acusador no tiene pruebas contundentes que indiquen una urgencia para la privación inmediata de la libertad del ciudadano, la regla general debería ser citar, no capturar. Cada vez que la Fiscalía elige no seguir esta lógica, se está incurriendo en una vulneración de un derecho fundamental, independientemente de la legalidad técnica del acto.

Ahora bien, no podemos perder de vista el hecho de que las capturas preventivas tienen un propósito claro: asegurar la comparecencia del imputado al proceso, garantizar la protección de la comunidad y evitar la obstrucción de la justicia. No obstante, el procedimiento actual se ha alejado de tales fines. En muchos casos, tras la captura, la medida impuesta es no privativa de la libertad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿era necesaria la captura inicial?

Cada ciudadano tiene el derecho de defenderse de las acusaciones en libertad, de ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, y de no ser sometido a una captura que no cumpla con los fines establecidos por la ley. A la Fiscalía General de la Nación le urge un reajuste en su proceder. No podemos permitir que las capturas se conviertan en un mecanismo de intimidación o en una herramienta que infrinja nuestros derechos.

Defenderse de una acusación en libertad no es un lujo, es un derecho. Es el reflejo de un sistema que respeta y valora a sus ciudadanos, que comprende la magnitud de la privación de la libertad y que no la utiliza de manera arbitraria o caprichosa. Es hora de volver a ese sistema, de honrar el principio de que la libertad es la regla general y de recordar que cada ciudadano es, ante todo, una persona con derechos inalienables que deben ser respetados.