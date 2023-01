JuzgarSinPensar

Con buenos ojos he visto la política criminal de este Gobierno liderada por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, quien es capaz, formado, propositivo, incluyente, y que además piensa en cómo humanizar el derecho penal y sobre todo en cómo entender que las personas privadas de la libertad jamás pueden perder su dignidad y su derecho a resocializarse y reincorporarse a la sociedad.

Sin embargo, en muchos colombianos veo es afán de venganza o de confundir justicia con cárcel, son ellos los que también critican a Nicolás Petro por una foto con el hijo de Musa Besaile, o los que no aguantan que nombren a este o a esta en uno u otro cargo, si su familia tiene o tuvo un condenado o detenido.

Me perdonan, pero si eso fuese así entonces tocaría condenar cada foto con un ex miembro del M19, esos sí que no repararon o pidieron perdón o cumplieron pena.

No se puede tener esa doble moral, si un guerrillero o narcotraficante, en los casos de M19 y Farc, hace parte del Congreso de la República o del Ejecutivo, ¿por qué un familiar de alguien que pagó cárcel no puede estar?, ¿cuál es la razón de esa doble moral?

Mi crítica constante al hoy presidente de la República radicó en que en mi concepto poco hizo por Bogotá y que aunque fue beneficiado por un proceso de paz, no tuvo que reparar víctimas del M19 ni contar sus actividades de manera clara y precisa, pero la ley es así y hoy es el primer mandatario del país.

Entonces, ¿con qué argumento alguien que votó por un exguerrillero o exterrorista critica una foto de dos hijos que jamás han delinquido?, ¿con qué argumento se escandalizan por qué la esposa o familiar de un condenado quería ser elegido? No se les olvide que nuestro presidente hoy en día es fruto de una especie de “perdón y olvido”, que alguna vez estuvo al margen de la ley igual que otros muchos incluso columnistas o investigadores que hoy posan de guardianes de la moral.

Las segundas oportunidades deben ser para todos, no importa nuestro color político, si la justicia ya dio su veredicto y se cumplió con la pena, no hay nada más que discutir, y mucho menos que criticar, sobre todo a quienes nada tuvieron que ver con el delito.

Son estos preceptos los que fallan en la opinión pública colombiana, en donde juzgar al otro es un deporte nacional, en donde muchos creen tener la razón y la moral para hacerlo, aún sin ver sus propios defectos o pensar de quien están rodeados. Parece que estuvieran seguros de que el día de mañana no van a necesitar un abogado penalista para que los defienda a ellos a alguno de sus conocidos.

Es que, según este análisis, es un delito ser familiar o conocido de alguien que estuvo involucrado en un proceso penal, esto borra toda teoría de resocialización, eliminando completamente la posibilidad de una segunda oportunidad, lo que significa en otras palabras es que todos estamos condenados una vez seamos acusados (ni siquiera juzgados).