En que va el caso de la dj Valentina Trespalacios

En la audiencia de formulación de acusación, la defensa propuso una nulidad sobre la formulación de imputación alegando las fallas de la traductora. La decisión aun no se ha tomado, la juez de conocimiento del caso se encuentra estudiando para tomar una determinación. No obstante, es muy probable que esta no prospere en virtud del principio de no convalidación que rige las nulidades del proceso penal.